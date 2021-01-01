خفض السعرات الحرارية.. طريقة مضمونة لتجنب زيادة الوزن في الشتاء



تجنب زيادة الوزن في الشتاء تجنب زيادة الوزن في الشتاء

بالنسبة لكثير من الناس ، يعتبر الشتاء مرادفًا لزيادة الوزن.



يميلون إلى اكتساب بضعة كيلوغرامات بسبب قلة التمرين بسبب الخمول. في حين أنه من المهم أن تكون متسقًا مع روتين التمرين ، فمن الجيد أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما تشعر بالرغبة في ذلك.



في هذه الحالة ، كيف يتأكد المرء من الحفاظ على لياقته البدنية وعدم زيادة وزنه؟

قد يعجبك أيضا...

لدى اختصاصي التغذية Nmami Agarwal اقتراح مثير للاهتمام. انتقلت إلى Instagram لمشاركة "طريقة مؤكدة لتجنب زيادة الوزن في الشتاء" ، نظرًا لأننا "نصبح كسالى في الخروج للتنزه أو القيام بأي نوع من النشاط البدني في الشتاء".وراء زيادة الوزن في فصل الشتاء، وقال أغاروال، هو أن لديك "من السعرات الحرارية أكثر من السعرات الحرارية حرق".تابع خبير التغذية : "تأكد من أن السعرات الحرارية التي تتناولها مصممة وفقًا لروتينك لفقدان الوزن".لكن هذا لا يعني أنك "تقلل من السعرات الحرارية أكثر من اللازم".وفقًا لها ، من الضروري خصم حوالي 500 سعرة حرارية من إجمالي متطلبات السعرات الحرارية. إذا كنت بحاجة إلى 2500 سعر حراري كل يوم ، فاستقر على 2000 سعر حراري بدلاً من ذلك. "من خلال القيام بذلك ، لن تقيد نفسك من أي مواد غذائية ، ولن تجوع نفسك ، والأهم من ذلك أنك ستستمتع بخطط وجباتك."