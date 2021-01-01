عمل خفيرا بعد توبته.. حكايات مثيرة من حياة خط الصعيد شعيب علم الدين "فيديو"



حكايات مثيرة من حياة خط الصعيد حكايات مثيرة من حياة خط الصعيد



خط الصعيد .. لقب أُطلق على بعض الأشخاص الخارجين عن القانون بمحافظات جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لما تشتهر به تلك الشخصيات من جرائم وأعمال شغب وتجارة غير شرعية.



ظهر في محافظة سوهاج أقصى جنوب الصعيد العديد ممن حملوا لقب خط الصعيد ، الذين أرعبوا المواطنين بأعمالهم الخارجة عن القانون، مثل يحيى تكية الذي لقيَ مصرعه العام الماضي على أيدي رجال الشرطة ، لنكون اليوم أمام وفاة خط الصعيد شعيب علم الدين الذي وافته المنية، عقب إصابته بأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.



خط الصعيد شعيب علم الدين ، ابن قرية القرامطة بمحافظة سوهاج، والذي عُرف في الثمانينات بقوته وفرض سطوته على المواطنين، وفي عام 1985 سلم نفسه للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، وذلك عقب تدخل نواب في البرلمان، وإقناعه بتسليم نفسه لـ أمن سوهاج ؛ حتى يتمكن من العيش حياة كريمة عقب مُعاقبته، وتم اتهامه في 39 جريمة متنوعة، ولم يثبت في حقه سوى 2 من بينها.

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وللمزيد حول وفاة خط الصعيد شعيب علم الدين وقصته مع أمن سوهاج منذ ثمانينات القرن الماضي، شاهد الفيديوجراف التالي: