كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم حملة للتوعية بأمراض القلب



حملة للتوعية بأمراض القلب حملة للتوعية بأمراض القلب

نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان يومًا للتوعية بأمراض القلب، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.



وأمراض القلب مصطلح واسع يستخدم في وصف مجموعة من الأمراض التي تؤثر في نشاط القلب ووظيفته مثل أمراض القلب الوعائية، وعدم انتظام ضربات القلب، واعتلال عضلة القلب، وأمراض صمامات القلب وغيرها، وتعد أهم أسبابها عدم اتباع نظم غذائية صحية، وانتشار الأطعمة السريعة عالية الدهون، وعدم ممارسة نشاط بدني، وكذلك التدخين وتناول المشروبات الكحولية، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون والسمنة المفرطة.



وقام طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية بالمشاركة في الحملة داخل الحرم الجامعي للتعريف بأسباب أمراض القلب المختلفة، وكيفية الوقاية منها، وشرح سبل مواجهة هذه الأمراض عن طريق التغذية العلاجية السليمة. وقام الطلاب بتوزيع مطويات تتضمن هذه المعلومات.

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أشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلي حرص الجامعة علي رفع الوعي الصحي لدي المجتمع وضمن دور الجامعة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلي توفير "صحة جيدة".وأضاف الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن هذه الحملة تأتي استكمالا لجهود الكلية في التوعية بالأمراض المزمنة حيث سبقها تنظيم اليوم العالمي لمرض السكر وحملة التوعية بارتفاع ضغط الدم، حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الإصابة بأمراض القلب، ويعد من أخطرها النوبات القلبية والسكتة الدماغية والتي تنجم عن انسداد الشرايين المغذية للقلب والدماغ والتي يتسبب فيها ترسب الدهون علي الجدار الداخلي للأوعية الدموية بسبب ارتفاع نسب الدهون الثلاثية والكولسترول بالجسم.تم تنظيم يوم التوعية بإشراف الدكتورة شاهندة محجوب والدكتورة هبة طه الأستاذين المساعدين بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.