أصيب عدد من الأشخاص عندما اصطدم قطارا مترو في منطقة شيتغار بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار.
وقال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إن 11 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى أحدهم مصاب بجروح خطيرة.
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التعليقات على بالفيديو.. جرحى بحادث مترو "مروع" في إيران
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