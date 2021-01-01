بالفيديو.. جرحى بحادث مترو "مروع" في إيران

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حادث مترو "مروع" في إيران

أصيب عدد من الأشخاص عندما اصطدم قطارا مترو في منطقة شيتغار بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران الأربعاء.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية خروج قطار عن مساره بعد اصطدامه بقطار آخر في منطقة شيتغار.

وقال المتحدث باسم دائرة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إن 11 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى أحدهم مصاب بجروح خطيرة.

وصرح خالدي لوسائل إعلام إيرانية أن 9 آخرين تلقوا العلاج في مكان الحادث.

https://twitter.com/i/status/1473534986766671874

المصدر: alarabiya

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