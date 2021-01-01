الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا



الأمن التونسي الأمن التونسي

تمكن الأمن التونسي من توقيف مواطن إيطالي، إثر عملية نوعية، وهو معروف كأحد أخطر عناصر المافيا في إيطاليا.



وقال مصدر مطلع لإذاعة "موزاييك" إن "أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني تمكنوا إثر عملية نوعية من الإطاحة بكهل إيطالي الجنسية محل بطاقات جلب قضائية دولية لفائدة القضاء الإيطالي لتنفيذ أحكام سجنية من أجل جرائم السطو المسلح والانخراط في شبكات دولية لترويج المخدرات".



وأوضحت الإذاعة أن المواطن الإيطالي من مواليد سنة 1964 وأصيل مدينة نابولي وهو مصنف لدى السلطات الإيطالية كأحد أخطر عناصر المافيا في إيطاليا وتحصن بالفرار في تونس منذ سنة 2011 حيث تمكن من دخولها بواسطة يخت فاخر.

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وأضافت إن "العنصر الخطير مسجل لدى مصالح الأنتربول بكل دول العالم حيث صدرت في حقه عديد الأحكام القضائية السجنية ومذكرات اعتقال دولية، وقد تم نصب كمين له بأحد ضواحي العاصمة تونس، اذ أنه سرعان ما يغير عناوين مقرات اقامته ويعتمد أسلوبا حذرا للغاية في تحركاته".وتتم الآن إجراءات تسليمه الى القضاء الإيطالي بعد استيفاء الأبحاث معه على مستوى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني.