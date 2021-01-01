بيان عاجل من الكاميرون بشأن تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2022



الأمم الإفريقية 2022 الأمم الإفريقية 2022

أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ، بيانا رسميا بشأن استضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها 9 يناير المقبل .



وأكد اتحاد الكاميرون، جاهزية بلاده التام لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية المقبلة بمشاركة 24 دولة، مشيرا إلى أن كافة الأمور تسير فى الطريق الصحيح لإقامة بطولة تليق بحجم ومكانة القارة السمراء.



ويعقد المكتب التنفيذي للكاف اجتماعا هاما وحاسما اليوم ، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالكرة الإفريقية، وعلى رأسها مصير كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون، خلال شهر يناير المقبل .

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ومن المقرر، أن يعرض موتسيبي رئيس الكاف التفاصيل الكاملة ، لـ زيارته الأخيرة لدولة الكاميرون وأخر استعدادات استضافة الأمم الإفريقية ، وأعطى موتسيبي وفقا للتقارير الصادرة الضوء الأخضر لدولة الكاميرون بشأن إقامة البطولة فى موعدها دون أى تأجيل ىخر بعد أن تم تأجيلها فى العام الماضي .وشهدت الأيام القليلة الماضية ، جلسة بين موتسيبي رئيس الكاف مع رئيس دولة الكاميرون وأكد الأخير استعداد بلاده التام لاستضافة البطولة ، رافضا مبدأ التأجيل من جديد خلال الفترة المقبلة .وعلى الرغم من زيارة موتسيبي إلى الكاميرون وإعطاء الضوء الأخضر لإقامة البطولة ، إلا أنه لا يزال هناك عدد من أعضاء المكتب التنفيذي يرون تأجيل البطولة إلى موعد لاحق وفك الاشتباك مع أوروبا في ظل تمسك عدد من الدول الأوروبية بعدم السماح للاعبين الأفارقة المحترفين لديهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم .