تعرف شركة DuckDuckGo من خلال محرك بحثها الذي يراعي الخصوصية على عكس محركات البحث الأخرى، لكنها اليوم ترغب بالذهاب إلى اتجاه مختلف من خلال متصفح خاص قامت بتطويره ليراعي الخصوصية.
وقد كشفت DuckDuckGo عن المتصفح الجديد الذي سيصل المستخدمين على سطح المكتب لتوفير خيار أكثر خصوصية لهم مقارنة مع المتصفحات الأخرى التي غالبًا ما تعمل على جمع بيانات المستخدمين ومن ثم استعمالها في أغراض إعلانية وغيرها من الأمور، وذلك بعد فترة من إطلاق متصفحها للهواتف الذكية.
وتشير الشركة إلى أن خاصية Robust لحماية الخصوصية ستكون مفعلة افتراضيًا أثناء التصفح والبحث واستخدام البريد الإلكتروني وغيرها من المواقع الهامة، لكنها في نفس الوقت تشير لكون المتصفح لن يكون متصفح خصوصية بالكامل لكن سيراعي خصوصية المستخدمين يوميًا – وربما هذا طبيعي لاستحالة وجود متصفح يستطيع منع المواقع من تصفحها دون حصولها على بيانات المستخدمين بعض الشيء.
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التعليقات على شركة DuckDuckGo تكشف عن متصفحها القادم على سطح المكتب
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