

التطبيق مشفر بالكامل.. واتسآب يطلق حملة ترويجية لتحسين سمعته التطبيق مشفر بالكامل.. واتسآب يطلق حملة ترويجية لتحسين سمعته

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب سيبدأ قريبا في عرض عدد من الإشعارات لجميع مستخدميه للإشارة إلى أن واتسآب يمتلك ميزة التشفير من طرف لطرف، وأنه يمكن الاعتماد عليه في إرسال البيانات المهمة والحساسة بدون أية عوائق.



وبحسب موقع Android Police فإن التشفير من طرف لطرف في واتسآب يعنى بأن الرسائل لن يراها أى طرف آخر غير طرفى المحادثة فقط، وأن الرسائل النصية والصور والفيديوهات حتى النسخ الاحتياطية، لا يمكن الاضطلاع عليها من أى طرف خارجي.



وفقا ل WABetaInfo المتخصص في الإبلاغ عن ميزات واتسآب الجديدة فإن واتسآب خلال الأيام المقبلة سيرسل عددا من الإشعارات الخاصة بتذكير المستخدمين بأن تطبيق واتسآب مشفر بالكامل وأنه لا يمكن اعتراض رسائله من قبل أى طرف ثالث.

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وتعتبر هذه الخطوة نوع من أنواع الحملات الترويجية التى تقوم بها شركة ميتا، فيسبوك سابقا، للترويج لتطبيقاتها المختلفة بأنها تطبيقات آمنة ومشفرة ويمكن الاعتماد عليها .وتسعى شركة ميتا لخلق سمعة جيدة مع تطبيق واتسآب بعد لجدل الذى ثار حول التطبيق مؤخرا حول مدى حمايته للخصوصية وبيانات المستخدمين، حيث لاقة وقتها منافسة سرشة من تطبيقات سيجنال وتيليجرام.ولا تتوفر الإشعارات الخاصة بتشفير واتسآب في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تقوم واتسآب إطلاقها لبعض المستخدمين ضمن الإصدار التجريبي من التطبيق حيث تم رصدها في واتسآب على نظام iOS ، كما أنها ستصل قريبا لهواتف أندرويد إلى أن يتم إطلاقها بشكل رسمى على جميع الهواتف خلال الأيام المقبلة.