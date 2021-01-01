كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب سيبدأ قريبا في عرض عدد من الإشعارات لجميع مستخدميه للإشارة إلى أن واتسآب يمتلك ميزة التشفير من طرف لطرف، وأنه يمكن الاعتماد عليه في إرسال البيانات المهمة والحساسة بدون أية عوائق.
وبحسب موقع Android Police فإن التشفير من طرف لطرف في واتسآب يعنى بأن الرسائل لن يراها أى طرف آخر غير طرفى المحادثة فقط، وأن الرسائل النصية والصور والفيديوهات حتى النسخ الاحتياطية، لا يمكن الاضطلاع عليها من أى طرف خارجي.
وفقا ل WABetaInfo المتخصص في الإبلاغ عن ميزات واتسآب الجديدة فإن واتسآب خلال الأيام المقبلة سيرسل عددا من الإشعارات الخاصة بتذكير المستخدمين بأن تطبيق واتسآب مشفر بالكامل وأنه لا يمكن اعتراض رسائله من قبل أى طرف ثالث.
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التعليقات على التطبيق مشفر بالكامل.. واتسآب يطلق حملة ترويجية لتحسين سمعته
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