لم تمر فترة طويلة على إطلاق أحدث هواتف آبل الأمريكية من سلسلة آيفون وهو iphone 13 Pro Max، لتبدأ التسريبات حول مواصفات النسخة المنتظرة iphone 14 Pro فى الظهور.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، كشف المسرب التقني الشهير مينج تشي كو أن آيفون 14 برو سيأتى بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، لتستغني آبل عن الكاميرات الحالية ذات دقة الـ 12 ميجابيكسل.
ستسمح مستشعرات دقة 48 ميجابكسل فى إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل بتسمح بجمع المزيد من البيانات للتصوير الفوتوغرافي الحاسوبي، وبالتالى ضمان درجات عالية جداص من الدقة المتناهية فى الصور.
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التعليقات على بكاميرا 48 ميجابيكسل.. تعرف على مواصفات iphone 14 Pro
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