

بكاميرا 48 ميجابيكسل.. تعرف على مواصفات iphone 14 Pro بكاميرا 48 ميجابيكسل.. تعرف على مواصفات iphone 14 Pro

لم تمر فترة طويلة على إطلاق أحدث هواتف آبل الأمريكية من سلسلة آيفون وهو iphone 13 Pro Max، لتبدأ التسريبات حول مواصفات النسخة المنتظرة iphone 14 Pro فى الظهور.



وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، كشف المسرب التقني الشهير مينج تشي كو أن آيفون 14 برو سيأتى بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل، لتستغني آبل عن الكاميرات الحالية ذات دقة الـ 12 ميجابيكسل.



ستسمح مستشعرات دقة 48 ميجابكسل فى إنتاج صور بدقة 12 ميجابكسل بتسمح بجمع المزيد من البيانات للتصوير الفوتوغرافي الحاسوبي، وبالتالى ضمان درجات عالية جداص من الدقة المتناهية فى الصور.

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ومن المتوقع أن تتجه آبل لتقديم كاميرات واسعة wide بتقنية أخرى لهواتفها الذكية وكذلك عدسات الـ periscope، مع ظهور سلسلة آيفون 15 فى عام 2023.جدير بالذكر أن تقارير أفادت باقتراب شركة آبل الأمريكية من إطلاق هاتف iPhone SE 3 للفئة المتوسطة وسيكون أرخص هاتف آيفون في عام 2022 ، حيث دخل الهاتف مرحلة الإنتاج التجريبي ليتم إطلاقه بحلول الربع الأول من العام المقبل.