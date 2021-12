تحذير مهم من تسريب 225 مليون كلمة مرور عبر الإنترنت.. وخطوة مهمة تكشف اختراق حسابك تحذير مهم من تسريب 225 مليون كلمة مرور عبر الإنترنت.. وخطوة مهمة تكشف اختراق حسابك

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الإنترنت؛ ليكونوا في حالة تأهب قصوى، بعد اكتشاف تسرب 225 مليون كلمة مرور عبر الإنترنت.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "express"، قالت الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة (NCA)، إنها استعادت خرق البيانات الصادم من مجرمي الإنترنت من خلال عرض عناوين بريد إلكتروني حقيقية وحسابات وكلمات مرور كاملة لأكثر من 200 مليون حساب مخترق.



وحث كبار خبراء الأمن في المملكة المتحدة، مستخدمي الإنترنت من ضرورة التحقق ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم تأتي ضمن هذا الخرق الأمني الأخير.

وأوضح الخبراء أن ترك هذه البيانات الشخصية وفي الأيدي الخطأ، يمكن أن يعرض الملايين من الأشخاص إلى العديد من مخاطر الهجمات الإلكترونية أو شيء يسمى الاستيلاء على الحسابات بشكل لا يصدق.وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات قد تمكن اللصوص من السيطرة الكاملة على الحسابات الخاصة التي يمكن استخدامها لاحقا لخداع جهات اتصال أخرى أو سرقة الأموال.وصرحت الوكالة الوطنية البريطانية للجريمة NCA، بإنها منحت القائمة الكاملة للحسابات المخترقة إلى الخدمة المجانية عبر الإنترنت Have I Been Pwned، لمساعدة أي شخص على زيارة الموقع وإدخال عنوان بريده الإلكتروني لمعرفة ما إذا كانت معلومات حسابه ضمن عملية 225 مليون كلمة مرور.وكشف Troy Hunt، مدير خدمة Have I Been Pwned، أنهم كانوا على علم بالفعل بحوالي 600 مليون كلمة مرور مسربة، ولكن هذه المعلومات الجديدة مهمة للغاية حيث لم يكشف أي من 225 مليون كلمة مرور من قبل.وأضاف: "قامت الوكالة البريطانية NCA ببعض الأعمال الرائعة على مر السنين لمكافحة جرائم الإنترنت، وقبل إعلان اليوم، كان هناك بالفعل 613 مليون كلمة مرور في خدمة كلمات المرور المباشرة Pwned، لذا فإن مجموعة NCA تمثل زيادة كبيرة في الحجم".ومشيرا إلى أنه بالتعاون مع NCA، تم العثور على 225665425 كلمة مرور جديدة تم تسريبها عبر الإنترنت.كيف تعرف ما إذا كان حسابك متأثرا من عملية الخرق الأخيرةلذا من المهم أن يتحقق جميع مستخدمي الإنترنت ما إذا تعرضت حساباتهم للاختراق، ويمكنهم التحقق من التفاصيل الخاصة بهم من خلال زيارة موقع Have I Been Pwned عبر الرابط التالي هنا.وستظهر خدمة Have I Been Pwned، ما إذا كان هذا الحساب قد تم اخترقه بالفعل، ويجب أي شخص يري علامة التحذير الحمراء بعد إدخال معلومات حسابه، تغيير كلمة المرور الخاصة به دون تأخير لتجنب وصول المجرمين إلى بياناتهم.