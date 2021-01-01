تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Moto G Stylus 2022

الآن وقبل الإعلان الرسمي المتوقع، في الربع الأول، من العام المقبل، ظهر تسريب جديد يكشف، عن مواصفات الهاتف Moto G Stylus 2022، ويشير إلى أنه سيكون تابعا للفئة المتوسطة، حيث سيضم معالجا جديدا من Qualcomm، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم كاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بالإضافة إلى بطارية تدعم الشحن السريع، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على أبرز ما ورد في التسريب.
هاتف Moto G Stylus 2022، القادم من موتورولا، سيتوفر مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.8 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وسيتوفر كذلك، مع معالج ثماني النواة، من فئة Qualcomm Snapdragon 480+ 5G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Adreno 619، بالإضافة إلى أنه سيضم 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.
الكاميرا الأمامية، ستأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وستدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وستدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، أما الكاميرات الخلفية، فستأتي بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن، الكاميرات الخلفية ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع دعم خاصية EIS.
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