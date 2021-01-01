

العلماء يؤكدون تشابه تربة كويكب ريوغو مع مادة أساسية للنظام الشمسي العلماء يؤكدون تشابه تربة كويكب ريوغو مع مادة أساسية للنظام الشمسي

أكد التحليل الكيميائي الذي أجراه العلماء اليابانيون تشابه مكونات تربة الكويكب ريوغو مع المادة الأساسية للنظام الشمسي.



وقد أشار العلماء اليابانيون إلى وجود الكثير من الماء في عينات تربة الكويكب، وقد تكون هناك أيضا مركبات عضوية متطايرة.



وأظهرت دراسة عينات التربة من كويكب ريوغو أن جوفه يحتوي على الكثير من الماء والمواد العضوية المتطايرة. الأمر الذي يؤكد أن هذا الجرم الفضائي يتكون من المادة الأساسية للنظام الشمسي، وقد نشر علماء الفلك مقالا بهذا الشأن في مجلة Nature Astronomy العلمية.

قد يعجبك أيضا...

وجاء في المقال:" يشير التحليل الأولي للعينات إلى وجود مزيج مذهل من حُبيبات الغبار المختلفة في صخور ريوغو والتي يحتوي بعضها على الكثير من مركبات الماء والكربون والهيدروجين، فضلا عن النيتروجين، وكذلك المعادن المائية المختلفة مثل الكربونات. ويدل وجودها على أن مكونات ريوغو تتضمن المادة الأساسية للنظام الشمسي على شكلها البدائي.يذكر أن، ريوغو هو كويكب قريب من الأرض ينتمي إلى مجموعة أبولو ، ويمر مساره عبر مدار الأرض والمريخ. وأطلقت اليابان إليه عام 2014 مسبار "هايابوسا – 2" ليصل الكويكب عام 2018، وأسقط المسبار على الكويكب بضعة مركبات صغيرة لمست سطحه، وأخذت عينات من تربته.وبالإضافة إلى ذلك فإن المسبار جمع أيضا معلومات عن كتلة الكويكب وحجمه وشكله وكثافته وخصائصه الجيولوجية وصوّر سطحه.يأمل منفذو البعثة الفضائية بأن يتمكن العلماء من خلال دراسة صخور ريوغو، من فهم كيفية تشكل الشمس والأرض وبعض الأجرام الفضائية الأخرى.مع ذلك فمن الضروري إثبات أن العينات التي تم جمعها من صخور الكويكب قريبة فعلا من حيث التركيب والخصائص من المادة الأساسية للنظام الشمسي. وتلقى علماء الكواكب، بقيادة المدير العلمي لبعثة "هايابوسا- 2" أول دليل من هذا النوع بفضل التحليل الكيميائي للصخور التي جمعها المسبار.