

المواصفات الكاملة للهاتف iQOO U5 قبل الإعلان الرسمي المواصفات الكاملة للهاتف iQOO U5 قبل الإعلان الرسمي

قبل الإعلان الرسمي، عن الهاتف iQOO U5، المنتظر يوم 24 ديسمبر المقبل، ظهرت قائمة المواصفات الكاملة للهاتف، على المتجر الصيني الشهير JD Mall، وتشير هذه القائمة، إلى أن هاتف فيفو القادم، سيضم مواصفات متوسطة، تتمثل في معالج ممتاز من كوالكوم، وشاشة بمعدل تحديث مرتفع، وكاميرات خلفية جيدة، وبطارية تدعم الشحن السريع، ومواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم خلال السطور القادمة.



المواصفات الكاملة للهاتف iQOO U5

سيتوفر هذا الهاتف القادم، من فيفو، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وسيتوفر كذلك بمعالج ثماني النواة، من فئة Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Adreno 619، و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، مع 4 أو 6 أو 8 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن هاتف iQOO U5، سيعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم OriginOS 1.0 for iQOO.



سيحتوي الهاتف Vivo iQOO U5، على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وسيحتوي كذلك على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ويوحد بجانبها فلاش LED.

قد يعجبك أيضا...

وبالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18، أما بالنسبة للميزات الأخرى، فهذا الهاتف سيتميز، بمستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى أن الشاشة، ستدعم HDR10.وبذلك نكون قد تعرفنا، على قائمة المواصفات الكاملة للهاتف iQOO U5، قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي، ومع ذلك دعونا ننتظر، حتى تعلن فيفو عن الهاتف، لكي نتعرف، على السعر الرسمي للهاتف.