

هاتف 5G منافس آخر من سامسونغ يكتسح الأسواق العالمية هاتف 5G منافس آخر من سامسونغ يكتسح الأسواق العالمية

أعلن وكلاء شركة سامسونغ عن نية الشركة توسيع مبيعات هاتف Galaxy F42 5G في عدة أسواق عالمية.



ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مضاد للماء والغبار بأبعاد (167.2/76.4/9) ملم، وزنه 203 غ، كما جهز بشاشة بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.



ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G ، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وعدسة مساعدة تمنح الصور عمقا ووضوحا ممتازا، أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وزودت سامسونغ جهازها بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.