أعلن وكلاء شركة سامسونغ عن نية الشركة توسيع مبيعات هاتف Galaxy F42 5G في عدة أسواق عالمية.
ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مضاد للماء والغبار بأبعاد (167.2/76.4/9) ملم، وزنه 203 غ، كما جهز بشاشة بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G ، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
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التعليقات على هاتف 5G منافس آخر من سامسونغ يكتسح الأسواق العالمية
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