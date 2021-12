سيارة “كيا كارينز 2022” العائلية بثلاثة صفوف تظهر لأول مرة مع 6 وسائد هوائية قياسية سيارة “كيا كارينز 2022” العائلية بثلاثة صفوف تظهر لأول مرة مع 6 وسائد هوائية قياسية

– كيا كارينز تقدم الابتكار للعائلات الهندية العصرية: إعادة تعريف التنوع والتصميم الثوري والميزات الرائدة في فئتها



– السيارة مزودة بنظام اتصال متقدم عبر تطبيق “كيا كونيكت”يوفر التحديثات دون عناء



– حزمة سلامة عالية الأمان لمساعدة السائق هي الأولى من نوعها في الهند

المربع نت – أطلقت شركة كيا سيارتها العائلية الجديدة “كارينز” خلال فعالية عالمية للاحتفال بالإطلاق الأول للسيارة في الهند يوم الخميس. وتعتبر السيارة الترفيهية (RV) منتجًا عالميًا آخر من كيا صُنعت في الهند، وهي تجمع بين المركبة التي تلبي الاحتياجات العائلية، والطابع الرياضي لسيارات الدفع الرباعي في سيارة واحدة جذابة.وكيا كارينز، المُصممة للعائلات العصرية في الهند، هي عبارة عن سيارة ذات ثلاثة صفوف من المقاعد مريحة مع أطول قاعدة عجلات في فئتها. وتأتي السيارة مع حزمة الأمان Hi-Secure Safety لأول مرة في الهند، بشكل قياسي في جميع الطرازات، والتي تتضمن ستة وسائد هوائية، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا في الهند. كما أن كيا كارينز، هي أيضًا سيارة ذات اتصال ذكي، تأتي مع العديد من الميزات الرائدة في فئتها، لتؤسس بذلك معايير جديدة في الصناعة.وقال هو سانغ سونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا: “بتصميمها الجريء، وميزاتها عالية التقنية، وأنظمة السلامة الرائدة في صناعتها، تؤسس كيا كارينز لإنتاج قطعة جديدة تمامًا وتُطلق معياراً صناعياً جديداً للسيارات العائلية”. وأضاف سونغ: “تتشرف كيا بشكل خاص بإطلاق “كارينز” في الهند، حيث تتشكل الأفكار والابتكارات الجديدة. نحن على ثقة بأن سيارات كيا كارينز ستقدم تجارب لا تنسى للعائلات العصرية التي تتطلع إلى الحداثة في كل من حياتها اليومية والترفيهية “.من جهته، قال تاي جين بارك، المدير الإداري، والرئيس التنفيذي لشركة كيا الهند: “الهند متنوعة، والناس هنا لديهم تفضيلات مختلفة. أعتقد أن هذه هي الرؤية الأكثر إثارة التي حاولنا تحقيقها أثناء تطوير كارينز. إنها آمنة، وبها ميزات عديدة، فهي عبارة عن قطعة فنية في تصميمها، وهي مريحة وأنيقة؛ إنها سيارة تجمع كل ما تريده عائلة هندية تتطلع إلى الرفاهية والحداثة في سيارتها. كارينز، من جميع النواحي، هي مُنتج آخر من كيا يركز على احتياجات العملاء. السيارة مهيأة لإحداث ثورة وإعادة تعريف مفهوم التنقل العائلي، إنها منتج آخر يغير قواعد اللعبة مُخصص لعملائنا الهنود المميزين “.ستتوفر “كيا كارينز” في الهند بالإضافة إلى أسواق مختارة بدءًا من الربع الأول من عام 2022.العناصر الرئيسيةتترك سيارة كيا كارينز، بتصميمها الجريء وميزاتها الرائدة في فئتها، انطباعاً مبهراً دائماً على من يَرونَها. ويمنحها مظهرها الديناميكي والجريء حضوراً على الطريق يشبه سيارات الدفع الرباعي مع تنوع مُدمج في تصميمها الداخلي.وتغري كيا كارينز عملاءها بالاختيار بين عدة طرازات، حيث توفر الشركة طرازات تعمل بمحركات البنزين والديزل جنبًا إلى جنب مع خيارات نقل متعددة، بما في ذلك موديل 7 DCT و موديل 6AT. وتأتي السيارة مجهزة أيضًا بعدد كبير من الميزات العملية التي تُسهل حياة للعملاء. من ميزات الاتصال، مثل الجيل التالي من تطبيق “كيا كونيكت”، إلى خيارات المقاعد المرنة والميزات مثل المقعد المنزلق أسفل الطاولة، وطاولة المقعد الخلفي القابلة للسحب، ومصباح الباب الخلفي المميز، وحامل الأكواب والهواتف والوسائل التكنولوجية في الصف الثالث، تعيد كارينز حرفياً تعريف الطابع العملي للسيارة.تتزوَد كيا كارينز بالعديد من الميزات الرائدة في فئتها، مما يمنحها ميزة على المركبات العائلية الحالية في الهند. علاوة على ذلك، تجلب السيارة الإثارة والرفاهية المنشودة في فئة السيارات ذات المقاعد المكونة من ثلاثة صفوف. ويتضمن ذلك:1. شاشة ملاحة مقاس 26.03 سم (10.25 بوصة) عالية الدقة تعمل باللمس مع الجيل التالي من تطبيق “كونيكت كيا”2. نظام BOSE الصوتي الفاخر مع 8 مكبرات صوت3. المقصورة تتمتع بـ 64 لون عبر نظام الإضاءة المحيطة4. منقي هواء ذكي للحماية من الفيروسات والبكتيريا5. حزمة معايير السلامة عالية الأمان تشمل (6 وسائد هوائية ESC + VSM + HAC + DBC + ABS + BAS ومكابح قرصية على جميع العجلات قياسية في جميع الطرازات)6. مقاعد أمامية تتمتع مزودة بخاصية التبريد7. أوضاع القيادة المتعددة (رياضية / اقتصادية / عادية) مرتبطة بإضاءة محيطية8. مقاعد الصف الثاني يمكن التحكم بها عبر نظام كهربائي سهل بلمسة واحدة9. فتحة سقف SkyLight10. مقصورة كبيرة المساحة توفرها أطول قاعدة عجلات في فئة السيارةالتصميميجسد المظهر الخارجي لكيا كارينز فلسفتها التصميمية الجديدة- “اتحاد الأضداد”، حيث يُظهر التصميم الخارجي الشبيه بسيارات الدفع الرباعي ثقة وابتكار كيا كارينز. فمع وجود خطوط حادة مميزة وحجم بارز في مظهرها الجانبي الجريء، يبرز تصميم كارينز الرياضي المتطور والفريد. ويستهدف تصميم كارينز الإبداعي والعالي التقنية جيل الألفية بخصائص تخطف الأبصار، وجماليات فريدة. وتُظهر مقدمة السيارة حضوراً رياضياً مستقراً مع تفاصيل عالية التقنية. تم تصميم مصابيح القيادة النهارية DRL ضمن المصابيح الأمامية بناءً على مفهوم الإضاءة المميز الجديد لكيا خريطة النجم (The Star Map). وتخلق الزخرفة الأفقية المعدنية اللامعة في الشبكة العلوية، وفي إطار المصد السفلي، وجه نمر مثير للإعجاب ويوحي بالقوة. كما أن المظهر الجانبي الشبيه بسيارات الدفع الرباعي، والواجهة الأمامية العالية مع عمود المصد الخلفي، والسقف المستقيم مع ارتفاع مثالي عن الأرض، يجعلها سيارة ترفيهية ذات قدرة فائقة.بينما تبدو السيارة أنيقة وديناميكية مع تصميم النوافذ الجانبية النحيفة، فإنها توفر أيضاً حيزاً كبيراً للرأس كمركبة متعددة المقاعد. والمصباح المثبت في الخلف يجعل كارينز تبدو عريضة وقوية.وتضفي مصابيح LED إحساساً كبيراً بجودة التقنية، كما تضيف الجماليات المعدنية ثلاثية الأبعاد رونقاً إلى مظهر السيارة الرياضي. وتتوافر كيا كارينز في ثلاثة ألوان جديدة – اللون الأزرق الإمبراطوري الغامض (Imperial Blue) المستوحى من معادن الأزوريت؛ واللون البني المستوحى من الطحالب(Moss Brown ) من أجل مظهر فريد؛ والفضي المتلألئ (Sparkling Silver ) مع جزيئات معدنية تضفي على الطلاء إحساساً بالحيوية.يعتمد التصميم الداخلي لسيارة كيا كارينز على ركيزة التصميم – “الفرح المستهدف” (Joy for reason) – والتي تخلق السعادة من خلال مزيج من عناصر جمالية تبعث في النفس دفئاً وشعوراً بالراحة. وتبدو هذه العناصر مجتمعة في سيارة كيا كارينز، بفضل الكثير من تفاصيل التصميم المدروسة بعناية، والتي اعتمدتها كيا بعد أن أجرت بحثًا مكثفًا حول نمط حياة ومتطلبات العائلات الهندية.وتتميز المقصورة الداخلية المتطورة بألوان هادئة، ومساحة تخزين كبيرة مع تصميم وُضع خِصيصاً لراحة جميع الركاب. كما تتميز لوحة العدادات بخلفية عريضة سوداء شديدة اللمعان تُبرز التصميم العام لها، بينما تبدو حواف الأبواب أنيقة ومصممة بشكل فريد لتوفير مساحة تخزين. ومستوحاة من مقاعد الطائرة، تجمع جميع صفوف المقاعد الثلاثة في كارينز بين الراحة والجمال من خلال مطابقة المواد والأنماط والألوان بطريقة أنيقة متسقة. وتم تصميم المفاتيح المركزية بشكل فريد بحيث تبرز التجربة الذكية التي تقدمها كارينز. الصف الثاني مليء أيضًا بالمواصفات، حيث يتميز بوجود طاولات بظهر المقعد قابلة للسحب مع حامل أكواب متكامل ومساحة لوضع الأدوات والهواتف، مما يضمن الاستمتاع بالرحلة. يركز الجزء الداخلي من كيا كارينز أيضًا على توفير مفهوم الاستخدام العملي من خلال مساحات تخزين متعددة للاحتياجات المختلفة وميزات الراحة الصغيرة، ولكنها ذات قيّمة.تشمل النواحي العديدة للتصميم الخارجي والداخلي للسيارة أيضًا على:1. مصابيح أماميةCrown Jewel مع مصابيح الإضاءة النهارية Star Map DRL2. مصابيح ليد خلفية من نوع Star Map LED3. عجلات مقاس R-16 – 40.62 (16”) مصنعة من سبائك الألمنيوم ثنائي الطبقة4. لونان متجانسان في تصميم الباب الجانبي5. مصد خلفي لامتصاص الصدمات من المعدن مزين بنمط ماسي مزركش6. لوح حماية خلفي- أسود فاخر شديد اللمعان7. الجناح الخلفي مدمج ومغلف بغطاء أسود لامع8. مصباح خلفي عاكس مستدير في الوسط من النوع المتصل9. فتحات تهوية في الجناح تتداخل مع زخرفة فضية شديدة للمعان10. لوحة قيادة مميزة باللون الأسود شديد اللمعانميزات السلامةكيا كارينز هي سيارة عائلية حقيقية، تقدم عدداً من ميزات الأمان الفعالة. يأتي هذا الطراز مع حزمة الأمان Hi-Secure، وهي الأولى من نوعها في الهند. وتشمل جميع موديلات كارينز بشكل قياسي على ستة وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام إدارة ثبات السيارة (VSM)، ونظام التحكم عبر التلال (HAC)، ونظام التحكم عند المنحدرات(DBC)، ونظام مساعد المكابح (BAS)، ونظام TPMS للتعرف على ضغط الإطارات، ومكابح لجميع أسطوانات العجلات. وبينما يحمي نظام التحكم بالثبات (ESC) السيارة من الانزلاق للخلف، يتيح نظام التحكم عبر التلال (HAC)، ونظام التحكم أثناء المنحدرات(DBC) للسائقين القيادة بثقة على الطرق الصاعدة والمنحدرة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام VSM سلامة الركاب من خلال توفير الثبات للسيارة عندما يتعين على السائق إجراء الفرملة المفاجئة وأو في الانعطافات. استمراراً لهذا التركيز على السلامة، قدمت الشركة أيضاً مستشعرات أمامية من أجل الوقوف أو الانتظار، ونظام للتعرف على ضغط الإطارات TPMS، وماسحات مستشعرة للمطر مع السيارة، مما يمنح ثقة قصوى للسائق في جميع الأوقات ويسمح له بالتركيز بشكل كامل على ظروف الطريق أمامه.كيا كونيكتتأتي سيارة كارينز الجديدة مزودة بتطبيق كيا كونيكت من الجيل الجديد، والذي يحل محل نظام UVO السابق، وبهذا التحديث تكون كيا قد تميزت بخصائص مبتكرة ومثيرة مع مزيد من الأمان والراحة. أحد التحديثات الرئيسية مع كيا كونيكت هو تحسين الاتصال اللاسلكي من خلال نظام OTA (Over the Air) ، وبذلك أصبحت السيارة الآن قادرة على تحديث البرامج دون الحاجة إلى زيارة مراكز صيانة كيا. وستأتي كارينز مزودة بأكثر من 60 ميزة اتصالية في داخلها، والأمر الأكثر إثارة هو أنه من خلال نظام AVNT فإن السيارة أصبحت الآن تدعم عشر لغات أصلية.المساحة والراحةتعيد كيا كارينز تعريف التطبيق العملي لتوظيف المساحات، وتضع معيارًا جديدًا بمساحتها الداخلية وميزات الراحة، حيث توفر مساحة المقصورة الكبيرة حيزاً فسيحاً للأرجل في الصف الثالث مدعومة بقاعدة عجلات السيارة الأفضل في فئتها. وتضمن سهولة الاستخدام عبر لمسة واحدة للوحة الاليكترونية الموجودة في الصف الثاني سهولة دخول وخروج الركاب في السيارة. ويتميز الصف الثاني أيضاً بوظائف الإمالة والانزلاق لتوفير أقصى درجات الراحة. بالإضافة إلى المساحة المثالية ووظائف الإمالة، يمكن أيضًا تسوية مقاعد الصف الثالث في صندوق الأمتعة لضمان أقصى مساحة للأمتعة.تم تصميم كيا كارينز لتوفير الراحة على متنها للعائلة، حيث تضفي الإضاءة المحيطة بالكابينة المدعومة بـ64 لوناً أجواءً مثالية في جميع الأوقات. وتمنح المقاعد الأمامية ذات التهوية وأوضاع القيادة الثلاثة، مساحة تخزين كبيرة. كما تشتمل السيارة على حاملات أكواب مُبردة، وطاولة خلفية للمقعد قابلة للسحب مع مساحات للأكواب وحامل للإليكترونيات مثل الهواتف، ومقعد من النوع المنزلق أسفل الطاولة، وحامل أكواب سهل الحركة، وطاولة قابلة للطي، ونظام مخصص لتركيب معطر الهواء لتوفير أقصى قدر من الراحة. في الواقع، تمتلك كارينز قائمة طويلة من ميزات الراحة، والتي تشمل:1. مسند ذراع قابل للطي بمقعد الصف الثاني مع حوامل أكواب2. مبدلات سرعة بعجلة القيادة3. فتحات مكيف الهواء منتشرة بالصف الثاني والثالث4. شاحن لاسلكي للهواتف الذكية مع وظيفة التبريد5. مصباح مركز الباب الخلفي يعكس شعار كيا6. ستائر ظل للباب الخلفي7. 5 مخارج USB من نوع C8. مقابض مساعدة للصعود مع إضاءة