

تعرف على أسعار ومواصفات جيلي أوكافانجو 2022 الجديدة في مصر تعرف على أسعار ومواصفات جيلي أوكافانجو 2022 الجديدة في مصر

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم مجموعة أبو غالي موتورز لسيارة جيلي أوكافانجو 2022 في السوق المحلي، وذلك باعتبارها وكيلا لسيارات جيلي في مصر، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة مركبات SUV الهجينة المزودة بسبع مقاعد، وتطلقها الشركة بفئتين اسعارهما كالتالي:



- فئة أولى بسعر 400 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 450 ألف جنيه.

ويحمل هذا الموديل من السيارة نظام دفع هجين مكون من محرك بنزين 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي يتصل بشاحن توربيني بالإضافة لمحرك كهربائي أخر، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام 190 حصان و300 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل الحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مثبت سرعة.- نظام التحكم في الجر TCS.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مكابح يد كهربائية.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات.- 7 مقاعد موزعة على 3 صفوف.- مساحة تخزين تبلغ 1200 لتر و2050 مع طي صفوف المقاعد الخلفية.- نظام تكييف ثلاثي النطاق.- مصابيح ضبابية أمامية.- مصابيح خلفية LED نهارية.- نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح.- شاشة 10.25 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام كاميرات بزاوية 360 درجة.



