

سيارات الحوادث.. مزاد جديد لشركات تامين .. تفاصيل سيارات الحوادث.. مزاد جديد لشركات تامين .. تفاصيل

زادت خلال الفترة الأخيرة إقامة الفاعليات الخاصة والحكومية لمزادات السيارات ، والتى تتنزع ما بين شركات خاصة وجهات حكومية كالجمارك بالاضافة الى سيارات الحوادث الخاصة بشركات التامين .



ومؤخرا أعلنت شركة وثاق للتأمين عن اقامة فاعلية مزاد لبيع عدد من السيارات في جلسة يوم الاربعاء الموافق 29 ديسمبر الجاري ، والتى تشمل سيارات ملاكي متنوعة سارية الترخيص حوادث.



وأوضحت الشركة فى بيان لها ، ان المزاد سيكون البيع به قطاعي سيارة بسيارة ويعتبر المزاد متاح للشركات والأفراد.

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وتشمل الموديلات في المزاد ماركات مختلفة من طرازات 2010 الي طرازات 2022 ، من بينها نيسان سنترا ، فيات تيبو ،mg zs ،mg5 ، ستروين c4 ، هيونداى النترا cn7 ، ad، فيرنا ، كيا سيراتو ، شيفروليه ايكونكس ، كروز ، اوبترا ، رينو لوجان ، بالاضافه الى لوط قطع غيار مستعمل.وللمشاركة فى مزاد سيارات الحوادث ، تطلب كراسه الشروط للمعاينه والمزاد نظير مبلغ ١٠٠جنيه بمخزن الشركه شارع سنترال صفط اللبن امام معرض سيراميك الملكه والامير يوميا من ١١ الى ٤ خلال عدا الجمعة.والمشاركة فى المزاد بدون بطاقه ضريبيه او سجل تجارى ، وستعقد جلسه البيع بمقر نادى الشركه المصريه للاتصالات ٨٢ كورنيش النيل - العجوزه - امام السيرك القومى والمعهد البريطانى للغات الساعه ١٢ظهراً.