طرح فئة جديدة من سيتروين C5 Aircross في مصر
أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية سيتروين ، بالسوق المحلى المصرى ، عن طرح فئة جديدة من السيارة طراز C5 Aircross ، لتصبح بذلك اربع فئات سعرية بدلا من ثلاثة .
واوضح وكيل سيتروين ، ان الفئة الجديدة التى تم طرحها داخل السوق المصرى تدعى Feel بدون سقف بانوراما ، للسيارة التى تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة .
وتستمر السيارة بنفس المحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 165 حصان ، كما تتصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
وتتسارع في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى 200 كم في الساعة ، وتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود في المتوسط بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.
وتضم السيارة C5 Aircross ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها ، وسائد هواء أمامية وجانبية مع إمكانية تعطيل وسادة الراكب الأمامي ، و نظام فرامل مانع للانغلاق ABS ، و برنامج ثبات إلكتروني ESP ، و تحكم في الجر ، و فرامل يد إلكترونية ، و نظام مساعدة عند صعود مرتفع HSA ، و مثبت ومحدد سرعة ، و نظام تنبيه لضغط الهواء في الإطارات ، و حساسات ركن خلفية .
اما عن سعر السيارة سيتروين C5 ، بعد الفئة الجديدة .
- فئة Live بسعر 449.900 ألف جنيه .
- فئة Feel بدون سقف بانوراما بسعر 496.900 ألف جنيه .
- فئة Feel بسعر 519.900 ألف جنيه .
- فئة Shine بسعر 569.900 ألف جنيه.
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