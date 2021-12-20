ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء 22-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6506 15.7786
يورو 17.6632 17.8141
جنيـه إسترليـنى 20.7292 20.9051
دولار كنـدى 12.1050 12.2079
كرون دانمركى 2.3755 2.3953
كرون نرويجى 1.7418 1.7565
كرون سـويدى 1.7117 1.7263
فرنك سويسرى 16.9672 17.1135
100 ين يابانى 13.7648 13.8799
ريـال سعـودى 4.1682 4.2032
دينـار كويتى 51.6061 52.1625
درهم اماراتى 4.2605 4.2965
دولار اسـترالى 11.1683 11.2612
دينـار البحـرين 41.5091 41.8654
ريـال عمـانى 40.6509 41.0902
ريـال قطـرى 4.2972 4.3330
دينـار اردنـى 22.0648 22.2925
يوان صينى 2.4561 2.4764
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التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021
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