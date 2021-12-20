أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021

صورة الخبر: أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء 22-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.



العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6506 15.7786
يورو 17.6632 17.8141
جنيـه إسترليـنى 20.7292 20.9051
دولار كنـدى 12.1050 12.2079
كرون دانمركى 2.3755 2.3953
كرون نرويجى 1.7418 1.7565
كرون سـويدى 1.7117 1.7263
فرنك سويسرى 16.9672 17.1135
100 ين يابانى 13.7648 13.8799
ريـال سعـودى 4.1682 4.2032
دينـار كويتى 51.6061 52.1625
درهم اماراتى 4.2605 4.2965
دولار اسـترالى 11.1683 11.2612
دينـار البحـرين 41.5091 41.8654
ريـال عمـانى 40.6509 41.0902
ريـال قطـرى 4.2972 4.3330
دينـار اردنـى 22.0648 22.2925
يوان صينى 2.4561 2.4764

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8087

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager