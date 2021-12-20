أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 22-12-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء 22-12-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي. العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.6506 15.7786 يورو 17.6632 17.8141 جنيـه إسترليـنى 20.7292 20.9051 دولار كنـدى 12.1050 12.2079 كرون دانمركى 2.3755 2.3953 كرون نرويجى 1.7418 1.7565 كرون سـويدى 1.7117 1.7263 فرنك سويسرى 16.9672 17.1135 100 ين يابانى 13.7648 13.8799 ريـال سعـودى 4.1682 4.2032 دينـار كويتى 51.6061 52.1625 درهم اماراتى 4.2605 4.2965 دولار اسـترالى 11.1683 11.2612 دينـار البحـرين 41.5091 41.8654 ريـال عمـانى 40.6509 41.0902 ريـال قطـرى 4.2972 4.3330 دينـار اردنـى 22.0648 22.2925 يوان صينى 2.4561 2.4764

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