

«التجارة» تفرض رسوم إغراق على الواردات التركية لتضرر الصناعة المحلية «التجارة» تفرض رسوم إغراق على الواردات التركية لتضرر الصناعة المحلية



أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات «اليو بي في سي UPVC» ذات منشأ، أو المصدرة من تركيا، التي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام، اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.



التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع، بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020، على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا.



الضرر الواقع على الصناعة المحلية

وأشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات، توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق، ترد بأسعار مغرقة، وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF، الأمر الذي يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة، وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

