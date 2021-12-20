

التموين تكشف عن أسباب عدم إضافة الزوجة إلى بطاقة زوجها التموين تكشف عن أسباب عدم إضافة الزوجة إلى بطاقة زوجها

نفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية،عودة خدمات إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا،والتي يطلق عليها الزوجة المحرومة، مجدا إلى الخدمات التموينية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية دعم مصر ومصر الرقمية، أو المكاتب التموينية، وكذلك عدم عودة خدمة إضافة الأبناء الغير مقيدين تموييا ،او مستحقي خبز فقط .



وشدد المصدر على وجود 4 خدمات متاحة عبر الموقع الالكتروني دعم مصر و هم اصدار بدل لبطاقة التموين، وتفعل البطاقة واستلام الرقم السري، وأيضا خدمة الاستعلام عن الطلب ، وخدمة الاستلام عن الصرف، وتوافر هذه الخدمات أيضا على بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى خدمتي ضم أفراد أسرتي،والفصل الاجتماعي ليصل عدد الخدمات التموينية المقدمة من خلال بوابة مصر الرقمية الى 6 خدمات .



وأشار إلى اتاحة الـ 6 خدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية، من خلال المكاتب التموينية المطورة، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 300 مكتب تقريبا .

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و أرجع أسباب عدم إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، وإيقاف إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة مستحقي خبز فقط، وكذلك خدمة اضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، واستخراج بطاقة تموينية جديدة، إلى عدم وجود فائض من الدعم يكفي لإدخال مستفيدين جدد إلى المنظومة التموينية.جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على استمرار وديناميكية عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وجود إضافة مواليد إلى البطاقة التموينية في الوقت الحالي، وأن جميع البطاقات التموينية الجديدة لا يزيد عدد المستفيدين بها عن 4 أفراد ، بينما تظل البطاقات القديمة كما هي .وأكد المصيلحى على استمرار تلقي وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مديرياتها تظلمات أصحاب البطاقات التموينية، والخاصة سواء بإيقاف الصرف ، أو حذف أحد الأفراد ، يدويا من خلال مديريات التموين، على أن يرفق صاحب التظلم المستندات المؤيدة لطلبه والتي تنفي سبب الاستبعاد.وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد تتطلب توفير اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة، حيث أنه لا يوجد في الفترة الحالية اعتماد مالي لذلك .لاقتا إلى أن قبول عملية تسجيل الأبناء إلكترونيا والتي تمت في وقت سابق، سواء على موقع دعم مصر ، أو بوابة مصر الرقمية ، لا تعني إضافة المواليد أو الأبناء ، و لكن تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بشأن المستفيدين من الدعم وأسرهم.و وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن برامج الدعم الغذائي، بلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 71 مليون مواطن، بينما بلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون مواطن، يحصل كل منهم على سلع بقيمة (50 جنيها شهريا حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد عن ذلك يحصل على سلع بقيمة 25 جنيها للفرد شهريا).وبلغ دعم رغيف الخبز والسلع التموينية 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالى (2021/2022)، وذلك مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%.وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، بواقع نحو 270 مليون رغيف يوميا.