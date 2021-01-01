سماء الوطن العربي تشهد ظاهرة مميزة غدا

ظاهرة فلكية مميزة للغاية، تشهدها سماء الوطن العربي خلال الغد، إذ سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة ويعد التعامد الثالث والأخير لعام 2021، إذ سيكون القمر في أبهى صورة له في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن مكة المكرمة ستشهد فجر يوم الخميس المقبل 23 ديسمبر، تعامد القمر الأحدب المتناقص على الكعبة المشرفة وهو التعامد الثالث والأخير سنة 2021، ويحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحًا، قبل ساعتان و 11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام، أي في تمام الساعة الرابعة و23 دقيقة فجرًا بتوقيت مصر.
تفاصيل ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة
وذكرت الجميعة الفلكية عن تفاصيل الظاهرة، أن القمر في ذلك الوقت سيكون على إرتفاع 89.54 درجة وقرصة مضاء بنور الشمس بنسبة تصل إلى 87%، وزاوية استطالته عن الشمس تصل إلى 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كيلومتر.
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