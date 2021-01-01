شهدت معابد الكرنك في محافظة الأقصر جنوبي مصر، صباح الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث الذي يوافق بداية فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر من كل عام، إذ تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد.
وأوضح مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، مصطفى الصغير، في بيان، أن معابد الكرنك حظت بإقبال كبير من الزائرين من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية.
ونظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار؛ حضرها محافظ الأقصر، وعدد من المسؤولين، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.
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التعليقات على بالصور.. هكذا احتفل المصريون بتعامد الشمس على "الكرنك"
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