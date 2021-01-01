الحرارة صفر.. سحب كثيفة وأمطار غزيرة اليوم

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الحرارة صفر.. سحب كثيفة وأمطار غزيرة اليوم

توقعت الأرصاد الجوية أن يستمر تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الإسكندرية، ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وتصل درجة الحرارة الصغرى على سانت كاترين إلى صفر.

وأضافت: من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحًا، بالإضافة إلى هطول الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة لعدة أيام متواصلة خلال تلك المدة.

المصدر: المدار

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