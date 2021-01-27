6 شروط للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان.. تفاصيل

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أعلن المجلس الاعلى للجامعات عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان طبقاً للجدول الزمني المرفق.



وأوضح أن ذلك بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها .



و تشمل شروط الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان الاتى :

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ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.يجب أن يكون المترشح قد شغل وظيفة أستاذاً لخمس سنوات ، بحيث تكون مدة رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لهذا المنصب.ألا يكون قد سبق له شغل هذا المنصب عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة فقط.عدم توليه أي منصب حزبي خلال فترة ترشحه ، وكذلك طوال مدة توليه هذا المنصب في حال قبوله أو نجاحه.ألا يكون المترشح قد وقع عليه جزاء تأديبيا بسبب إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم إزالة هذا الجزاء.أن يتم المتقدم الدورة التدريبية المنعقدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووفقاً للضوابط التي يحددها لتأهيل المترشحين لهذا المنصب.