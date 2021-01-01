خبير تعليم: التنمر يسبب كارثة على نفسية الأطفال



التنمر التنمر



شهد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حالة من الجدل، بعد قيام مديرة مدرسة بالتنمر على طالب دمج يعاني من نسبة 70% إعاقة، حيث أفاد المنشور المتداول على “فيس بوك” بقيام مديرة المدرسة بحبسه فى مكتبها لنهاية اليوم الدراسي قائلة: “إحنا ملاحقين على السليم علشان نلاحق على المتخلفين”، وأجبرته على غسل الأكواب، وعندما كسر واحدة منها ضربته في صدرة.



أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا التنمر من المعلمة يدل على أنها لا تمتلك ثبات انفعالي عالي، وليس لديها القدرة على التحكم في أسلوبها، فبالتالي صدر عنها هذا اللفظ الذى لا يليق أن يخرج من مثلها، سواء كانت معلمة أو مديرة مدرسة.



وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، لـ "صدى البلد" إلى أنه من المفترض أن تكون كل معلمة تربوية على دراية كاملة بدراسة علم النفس، وأن تتعلم أن تنمر تكون نواتجه كوارث للطفل.

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وأوضح الخبير التربوي، أن سياسة معاملة المعلم للطالب يجب أن تأخذ مآخذ تربوية، تتمثل في ضبط الانفعال والصمت عن الألفاظ الجارحة والمسيئة، فإن أهم المهارات التربوية للمعلم تكمن في: العطاء في الحب ونشر القيم وضبط الانفعال، مضيفًا أن تنمر بعض المعلمين على الطلبة في المدرسة، يدفع بالطالب إلى العزلة والانطواء والانسحاب من المجتمع، أو إلى إثبات ذاته بردود فعل عدائية تتسم بالعنف والمشاكسة وغيرها من السلوكيات المنحرفة اجتماعياً وأخلاقياً،وتابع: وتؤدي هذة الآثار السلبية في هبوط مستوى التحصيل الدراسي، والتأخر عن المدرسة، والغياب المتكرر، وعدم المشاركة في النشاط الصفي والطلابي، والتسرب الدائم والمتقطع، ويعد التنمر على الطلبة من الأسباب الرئيسية للتسرب من المدرسة، حيث ينظر الطالب إلى المدرسة وكأنها مؤسسة للترهيب والتخويف والعنف وليست مؤسسة اجتماعية ترعى وتبني شخصيته، موضحة أهمية طريق الحوار والكلام الأبوي والطرائق التربوية، إذ تعد الوسائل الأفضل للنهوض بمستوى الطالب وتحقيق أهداف التربية والتعليم.وأوضح، أن التنمر يعتبر كارثة علي نفسية الاطفال، مؤكدا أنه يمثل الاطفال العديد من النتائج السلبية ومنها" الاكتئاب واضطرابات في الطعام والكراهية لمن حوله، فيجب أن تقدم هذه المدرسة نحو الطفل للإعتذار منها داخل منزلها، ويجب أن يتم تسجيل هذا الطفل بالمدرسة حماية لها، وحتى ليتم منع تسرب شعور الفشل لهذا الطفل.