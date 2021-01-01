توقعات الأبراج.. رمضان عبد المعز: الناس بتأكلنا الأونطة بتكهنات غريبة.. فيديو



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز





عبر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى من علماء الأزهر الشريف، عن استياءه من لهث كثير من الناس على اتباع حديث وأقاويل الأبراج وتكهنات العام الجديد، قائلا: "إحنا أملنا فى الله كبير، وفى ناس بتاكلنا الأونطة بتكهنات غريبة ويقولك برجك ايه وحظك ايه ولا بيحصل حاجة".



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "يقولك كورونا، عملت وخلافه، احنا عارفين إن الروح فى الجسد لن تغادر الا بأمر الله، اطمنوا متخلوش حد يدمر حياتكم ويخوفكم من بكرة، قولوا لهم كل الأمور كلها بيد الله".

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حكم القراءة في صفات الأبراجقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القراءة في صفات الأبراج جائزة شرعا لأنها ليست تدخلا في قوانين الله ولا خصائص الناس، فهي تعلم الشخص بعض الصفات التي وضعها الله في الناس.وأضاف الورداني، ردا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "يجب على متابعي صفات الأبراج عدم ترك حسن الظن بالناس كأن تحكم على شخص مواليد برج الدلو بأنه شخص سيئ مثلا فتسيء الظن فيه فهذا غير جائز، أما قراءة ما سيحدث لمواليد الأبراج فهذا لا يجوز لأنه في علم الغيب ولا يعرفه أحد إلا الله".هل قراءة الفنجان للمزاح شرك بالله؟ورد سؤال للشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار" تقول صاحبته: "صديقتي وقعت بمشكلة كبيرة وطلبت مني ترشيح أحد الأشخاص الذين يقرأون الفنجان، وبالفعل فعلت ذلك بنية مساعدتها، فهل بهذا الفعل يكون قد وقع عليّ ذنب؟".فأجاب الشيخ أشرف الفيل قائلًا: "هذه الأمور إنما هي من أعمال الشرك بالله، فعليكِ التوبة النصوح والعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى".وأضاف أن الله تعالى نهانا عن مثل هذه الأفعال، لأن أى كلام في الغيب ما هو إلا خبل ونقص عقل، مع التزام فاعل هذا الأمر بالتوبة وعدم الرجوع إليه وكثرة الاستغفار وطلب العفو من الله.