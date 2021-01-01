متى تسقط عدة المطلقة.. أحكام وضوابط شرعية هامة للسيدات

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متى تسقط عدة المطلقة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال يقول: ما هي أحكام العدة للمطلقة؟



متى تسقط عدة المطلقة

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أحكام العدة للمطلقة أن تعتد بـ 3 حيضات، فإذا طهرت فقد استوفت عدتها، مشيراً إلى أنه يجب عليها ألا تتعرض للخُطاب، أو لا تقبل الخاطب حتى لو كانت بائنة.



ولفت إلى أنه يجوز أن تقضي العدة عند والدها، إلا أنها بذلك تسقط حقها في النفقة لأنها في حكم الناشز.

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عدة المطلقة وأحكامهاقال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.متى تسقط عدة المطلقةوأوضح أنه يحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة ، وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو إرتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة .وأضاف أنه ولابد مراعاة القواعد من النساء أنه إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الإلتزام بالضوابط الشرعية .هل يجوز للزوج إرجاع زوجته المختلعة بغير رضاها في العدة الإفتاء تجيبماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة ؟متى تسقط عدة المطلقةكما أوضح أبوبكر، أن العدة هي المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة ،ويجب على المرأة أن تنتظر فيها حتى تنقضي .وقال خلال برنامج “ إني قريب ” على قناة النهار أن هناك بعض العلماء يرون أن الحكمة من العدة هي براءة الرحم فقط ولكن هذا جزء فقط فهناك شق آخر للحكمة من العدة وهو تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره.وأوضح أن معني تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره أن الزوجة عند الفراق أوم الموت يكون عقلها مشغول وقلبها مكسور فالإسلام وضع العدة ليعطي المرأة فرصة أن تستبرأ رحمها وأيضا تسترجع ما فات منها كما أنه يعطي فرصة في حالة الطلاق للطرفين أن يراجعوا أنفسهم في هذا القرار ،مؤكدا أن هذا ينطبق على الزوج والزوجة .وأشار الى أن العدة للمطلقة ثلاثة دورات وليست ثلاثة شهور ، مشيرا الي أنها تكون ثلاثة شهور في حالتين فقط عند المراة الكبيرة فالسن التي لا تحيض أو المرأة الصغيرة في السن التى لم تحيض بعد .متى تسقط عدة المطلقةقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ما حكم عدة المطلقة قبل الإجهاض بأسبوع، إن كان الإجهاض لخلق تم تكوينه فتعتبر المرأة نفاس، ومن تنقضي عدتها بهذا الإجهاض، ولوكان الإجهاض في البداية تكون مدة العدة الطبيعية بمرور ثلاث مرات من الحيض.متى تسقط عدة المطلقةوقد بينت دار الإفتاء في فتوى لها أن عدة المطلقة تكون أقل من المتوفى عنها زوجها، نظراً لوجود جانب تعبدي في الأمر، فرضه الله عز وجل، كاختلاف عدد ركعات الصلاة، فالعدة ليست سببها الوحيد هو استبراء الرحم، بل هناك شق تعبدي أي غير معقول المعنى فلا ندرك سبب تشريع الله لهذ الحكم.وأضافت تبدأ العدة من تاريخ الطلاق، سواء كان لا يحدث لقاء زوجي بين الزوجين، أو انقطع عنها الرحم، أو تم استئصال الرحم أو غيرها من الظروف، فهو تكليف من الله عز وجل لعقلنا وهذا هو الشق التعبدي أن يؤمن العقل بأشياء غير معقولة.