كيف يمكن قضاء الصلوات المتأخرة من نفس اليوم؟ .. الإفتاء تجيب



كيف يمكن قضاء الصلوات المتأخرة كيف يمكن قضاء الصلوات المتأخرة

كيف يمكن قضاء الصلوات المتأخرة من نفس اليوم؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



كيف يمكن قضاء الصلوات المتأخرة من نفس اليوم؟

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" مذهب الشافعية يقول بلزوم الترتيب، الظهر ثم العصر ثم المغرب، ومذهب الجمهور لا يلزم بالترتيب فأصلي المغرب ثم قضاء ما فات سواء العصر أو الظهر"



وشدد على أن ثمرة الخلاف أنه لو دخلت المسجد في وقت المغرب أنوي صلاة المغرب ثم أقضي الفائت، مؤكداً جواز الأخذ بأي رأي تيسر للمصلي فليفعل.

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كيف اصلى فوائت ثلاث سنوات من عمرى ؟ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول: كيف اصلى فوائت ثلاث سنوات من عمرى ؟وأجاب عن هذا السؤال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان قضاء الفوائت تأتى على 3 صور يمكن بها للانسان استدراك ما فاته منها والصورة الأولى وهى ما يجمع عليها الفقهاء هو صلاة مع كل فرض من الفروض الآنية ما يشبهه من فروض الفوائت أى مع الظهر ظهراً ومع العصر عصراً ومع المغرب مغربا ومع العشاء عشاء حتى يغلب على ظن الانسان قضاء جميع ما فاته من صلوات.أما الصورة الثانية وهى الصلاة المجموعة ليوم كامل أو يومين كلما استطاع الانسان من قضاء الفوائت وتدوين ذلك فى دفتر خاص حتى يتأكد الانسان من قضاء ما عليه من صلوات.واخيراً وهى الصورة الأضعف والتى لا يأخذ بها جميع الفقهاء بينما يأخذ بها فقيه و اثنين على رأس كل مذهب وهى الاكثار من النوافل سواء الراتبة أو غيرها مثل صلاة قبل الظهر اربعاً وبعده أربعاً وصلاة أربعاً بعد العصر وركعتين للسنة للمغرب وسنة عند الإقامة للعشاء وهكذا فبهذه السنن جميعها تستكمل بها الفرائض الناقصة وعلى السائلة ان تفعل ما تستطيع .كيف أقضي ما فاتني من صلوات؟جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال كيف أقضي ما فاتني من صلوات؟ كالتالي: نحن نحتاج إلى تحديد ما فاتنا من صلوات فائتة، فإن كانت هذه الصلوات قبل البلوغ سواء للرجل أو للمرأة، فلا يكون المرء مكلف بها، وبالتالي لا يجب قضاء هذه الصلوات، لأنها لا تكون واجبة، ولكن إن كانت الصلوات الفائتة بعد البلوغ، يكون المرء مكلف بها، ويجب قضاء هذه الصلوات، ويمكن قضاءها عن طريق قضاء فرض أو فرضين مع كل صلاة وفق المستطاع.