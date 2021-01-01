فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المقاولون العرب بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.
وسجل الهدف الأول للزمالك مصطفى فتحي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، عقب هجمة مميزة من لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها محمد أوناجم بتمريرة هيأت الكرة لمصطفى فتحي الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون.
وأضاف الهدف الثاني للزمالك محمد أوناجم فى الدقيقة 77 من زمن المباراة عقب تسديدة قوية عن طريق إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من جسد المدافع محمد سمير ووجدت متابعة من محمد أوناجم بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت شباك أبو السعود حارس المقاولون.
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التعليقات على ملخص مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري
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