يتصرفون على هواهم.. بوتين يهاجم سياسات أمريكا في أوروبا والعراق وسوريا



بوتين يهاجم سياسات أمريكا بوتين يهاجم سياسات أمريكا



هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة سياسات الولايات المتحدة التي تعتمد التدخل عسكريا في دول أخرى في تجاهل سافر للقانون الدولي.



وأشار بوتين - في كلمة له خلال اجتماع موسع لقيادة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" - إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عندما يكون ذلك مفيدا لها، لكنها تتناسى ذلك على الفور إذا كان لا يتوافق مع مصالحها، مضيفا أن مثل هذه التلاعبات أصبحت مزعجة.



وتساءل بوتين قائلا: "من أعطى (الولايات المتحدة) الحق في توجيه ضربة لعاصمة أوروبية، ووبأي حجة دخلوا العراق؟ (تحدثوا عن) تطوير أسلحة الدمار الشامل، واتضح أنه لم يكن هناك أي أسلحة.. "كيف دخلوا سوريا؟ هل بموافقة مجلس الأمن الدولي؟ (كلا،) إنهم يتصرفون على هواهم".

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وحمل بوتين الولايات المتحدة مسئولية تدهور الوضع في أوروبا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى انسحاب واشنطن من مختلف المعاهدات الدولية الخاصة بالاستقرار الاستراتيجي وسعيها لتوسيع حلف الناتو.