وسط تفشي أوميكرون.. قفزة قياسية في إصابات كورونا ببريطانيا



قفزة قياسية في إصابات كورونا ببريطانيا قفزة قياسية في إصابات كورونا ببريطانيا





أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24ساعة الماضية.



وحسب موقع "مترو" البريطاني، تعد هذه الزيادة الرابعة في الإصابات، في الوقت الذي يواصل فيه متحور "أوميكرون" اجتياح البلاد.

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وقالت بيانات حكومية إنه تم تسجيل 90629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في 7 أيام حتى 21 ديسمبر، بنسبة 63 % مقارنة بالأيام السبعة السابقة.ورغم الزيادة الهائلة في الإصابات بوباء كورونا كل يوم، إلا أن حكومة المملكة المتحدة تقاوم دعوات بعض الخبراء لإعادة فرض القيود.واستبعدت مصادر بريطانية فرض مزيد من تشديد إجراءات كورونا قبل احتفالات عيد الميلاد على أن تستمر بدراسة الأرقام و انعكاسها على الاقتصاد واتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة مع احتفالات رأس السنة.وذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن هناك 15363 حالة إصابة إضافية بمتحور أوميكرون.