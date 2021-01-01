صيحات استهجان ضد ترامب بعد تلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا.. فيديو

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صورة الخبر: ترامب
ترامب


قوبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بصيحات استهجان من جانب الحضور في مدينة دالاس الأمريكية، ‏بعدما أعلن عن تلقيه جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".‏

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أعلن ترامب عن تلقيه الجرعة المعززة خلال حضوره حدثا صحفيا أداره المذيع الأمريكي، بيل أو رايلي، يوم الأحد الماضي.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن الحشد الذي كان متواجدا خلال اللقاء، بدأ بعد ذلك في إطلاق صيحات الاستهجان بعد أن أعلن ترامب وأورايلي أنهما حصلا على جرعة معززة، فقال ترامب: "لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك، إنها مجموعة صغيرة جدا هناك".

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، جدد ترامب قوله إن إدارته كانت مسؤولة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا، وقال: "لقد فعلنا شيئا تاريخيا، وأنقذنا عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم عندما كنا معا.. ما فعلناه شيء عظيم".

وعن تفويضات اللقاح، قال ترامب إن "أولئك الذين لا يرغبون في التطعيم لا ينبغي إجبارهم على القيام بذلك".

https://twitter.com/i/status/1472934353583984641

المصدر: موقع أكسيوس الأمريكي

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