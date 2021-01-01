بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل منذ 3 أسابيع

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بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل


ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، منذ 3 أسابيع.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت القناة الإسرائيلية، أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إلى إسرائيل في زيارة عمل تستمر يوما واحدا لمناقشة المشروع النووي الإيراني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسؤول الأمريكي سيلتقي الرئيس الإسرائيلي الليلة، وسيلتقي رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية يوم الأربعاء.

المصدر: القناة 13 الإسرائيلية

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