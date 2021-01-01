بايدن يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل منذ 3 أسابيع

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض الرد على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، منذ 3 أسابيع.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وكشفت القناة الإسرائيلية، أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.
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