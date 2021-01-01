نصحت الولايات المتحدة، الأمريكيين الذين يفكرون في السفر إلى أوكرانيا بإعادة النظر في الرحلة، مشيرة إلى تخطط لشن هجوم شامل ضد جارتها في أوروبا الشرقية.
وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحديث توصياتها الخاصة بالبلاد، محذرة من أنه "يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا".
تم إبلاغ الأمريكيين أن هذا "سيؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية"، بما في ذلك مساعدة الأشخاص في مغادرة المنطقة في حالة الطوارئ.
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التعليقات على دق ناقوس لخطر .. أمريكا تحذر مواطنيها من مخاطر الغزو الروسي
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