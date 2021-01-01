دق ناقوس لخطر .. أمريكا تحذر مواطنيها من مخاطر الغزو الروسي



روسيا تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا" روسيا تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا"



نصحت الولايات المتحدة، الأمريكيين الذين يفكرون في السفر إلى أوكرانيا بإعادة النظر في الرحلة، مشيرة إلى تخطط لشن هجوم شامل ضد جارتها في أوروبا الشرقية.



وقامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحديث توصياتها الخاصة بالبلاد، محذرة من أنه "يجب على المواطنين أن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا".



تم إبلاغ الأمريكيين أن هذا "سيؤثر بشدة على قدرة السفارة الأمريكية على تقديم الخدمات القنصلية"، بما في ذلك مساعدة الأشخاص في مغادرة المنطقة في حالة الطوارئ.

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وجاء في البيان أنه “يتم تذكير المواطنين الأمريكيين أيضًا بأن الظروف الأمنية، خاصة على طول الحدود الأوكرانية، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وفي شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة روسيا، لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن تتدهور دون سابق إنذار”.وجاء هذا التحذير بعد أن دقت أجهزة المخابرات في كييف والمسؤولون الغربيون ناقوس الخطر في الأسابيع الأخيرة، وأصروا على أن موسكو قد تشن قريباً هجومًا شاملاً ضد جارتها.ومع ذلك، رفض الكرملين هذه الاتهامات مرارًا وتكرارًا، وبدلاً من ذلك جادل بأن احتمال أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الناتو يزعزع استقرار الوضع.