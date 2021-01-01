عوض تاج الدين: وضع أوميكرون في مصر مطمئن..فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › عوض تاج الدين: وضع أوميكرون في مصر مطمئن..فيديو

صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن التغيرات في شكل الفيروسات أمر طبيعي، وإذا استمر فيروس كورونا سنسمع عن متحور جديد كل فترة.

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور أوميكرون، وأنها مستعدة لمواجهته في المطارات.

وأشار محمد عوض تاج الدين، إلى أن الحالات في مصر محدودة وكلها من خارج البلاد، والموقف مطمئن، ولن تظهر أي تغيرات خطيرة أو انتشار له.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن الموجة الرابعة لم تصل إلى الذروة وهناك نوع من التذبذب في الموجة الرابعة والأمر مطمئن.

وعن متحور أوميكرون، قال محمد عوض تاج الدين، إنه ينتشر بشكل أكبر، مقارنة بالمتحورات الأخرى، ولكن أعراضه أقل من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه يسجل إلتهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولكنه لم يصل إلى الاتهاب الرئوي حتى الآن.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن متحور أوميكرون يستجيب للعلاج، ولكن يجب أن يأخذ الجميع الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية والاحتياطات اللازمة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عوض تاج الدين: وضع أوميكرون في مصر مطمئن..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79946

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager