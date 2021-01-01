قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن التغيرات في شكل الفيروسات أمر طبيعي، وإذا استمر فيروس كورونا سنسمع عن متحور جديد كل فترة.
وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور أوميكرون، وأنها مستعدة لمواجهته في المطارات.
وأشار محمد عوض تاج الدين، إلى أن الحالات في مصر محدودة وكلها من خارج البلاد، والموقف مطمئن، ولن تظهر أي تغيرات خطيرة أو انتشار له.
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التعليقات على عوض تاج الدين: وضع أوميكرون في مصر مطمئن..فيديو
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