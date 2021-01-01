القبض على المشعوذ "صاحب حيلة إزازة الميه" بتهمة الدجل في الشرقية



القبض على المشعوذ القبض على المشعوذ

ألقت السلطات المصرية القبض على المشعوذ الشهير المعروف بـ"صاحب حيلة إزازة الميه" بتهمة الدجل في محافظة الشرقية.



وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن "حالة من الارتياح سادت بين أهالي قرية أبو حماد بالشرقية عقب القبض علي الدكتور أحمد. ج المعروف بإجراء حملات لتنظيف المقابر من أعمال الدجل والسحر والشعوذة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية".



وظهر أحمد. ج عبر مقاطع فيديو تتضمن "طريقة للعثور على أعمال السحر والدجل داخل المقابر"، وذلك باستخدام وعاء به ماء وتلاوة عليه بعض آيات القرآن وبعدها يحركها حتى يجعل من يشاهد تلك المقاطع يقتنع بتلك الأفعال.

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واستمر بنشر تلك المقاطع حتى زادت شهرته واستغل تلك الحيلة للنصب على المواطنين وإقناعهم بقدرته على فك أعمال السحر وغيرها من أعمال الدجل.ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نصب المتهم على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الذي يملك مؤسسة للاستيراد والتوكيلات التجارية والمقيم بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته ذلك النشاط ومبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه، إضافة إلى جهاز كمبيوتر وهاتف محمول.