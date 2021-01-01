القبض على المشعوذ "صاحب حيلة إزازة الميه" بتهمة الدجل في الشرقية

ألقت السلطات المصرية القبض على المشعوذ الشهير المعروف بـ"صاحب حيلة إزازة الميه" بتهمة الدجل في محافظة الشرقية.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن "حالة من الارتياح سادت بين أهالي قرية أبو حماد بالشرقية عقب القبض علي الدكتور أحمد. ج المعروف بإجراء حملات لتنظيف المقابر من أعمال الدجل والسحر والشعوذة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية".
وظهر أحمد. ج عبر مقاطع فيديو تتضمن "طريقة للعثور على أعمال السحر والدجل داخل المقابر"، وذلك باستخدام وعاء به ماء وتلاوة عليه بعض آيات القرآن وبعدها يحركها حتى يجعل من يشاهد تلك المقاطع يقتنع بتلك الأفعال.
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