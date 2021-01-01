دراسة: أدوية النقرس المضادة للالتهابات تمنع النوبات القلبية



النوبات القلبية النوبات القلبية

يستخدم بعض الأطباء أدوية النقرس لتجنب النوبات القلبية.. وعندما الكوليسترول الضار LDL إلى جدار الشريان يمكن أن تتشكل الجلطات، مما يؤدي في النهاية إلى انسدادها الشرايين ، مما يتسبب في حدوث أزمات قلبية وسكتة دماغية، ويتعاطى حاليا ما يصل إلى ثمانية ملايين بريطاني العقاقير المخفضة للكوليسترول.







أهمية أدوية النقرس في منع النوبات القلبية

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ووجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد مونتريال للقلب في كندا، أن التجارب الكبرى جارية الآن لاختبار الدور الذي يلعبه الالتهاب بالنسبة لمرضى القلب، ودور أدوية النقرس في علاج النوبات القلبية الذي يحدث بسبب الالتهاب.وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، ان الادوية المضاد للالتهابات التي تستخدم منذ فترة طويلة لعلاج النقرس يمكنها ان تمنع من حدوث النوبات القلبية؛ حيث أن الالتهاب الذي يسبب أمراض القلب يمكن لأدوية النقرس أن تعالجه.وفي تجربة رائدة في الولايات المتحدة ، كان لدى ما يقرب من 30000 امرأة تتمتع بصحة جيدة مستويات الكوليسترول والبروتين التفاعلي سي (CRP) ، وهو مؤشر للالتهاب ، تم قياسه في عام 1997 ، ومرة ​​أخرى بعد ثماني سنوات، وفي نهاية الدراسة ، كانت النساء المصابات من الالتهاب، وهو ما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بنوع من مشاكل القلب مقارنة بالنساء المصابات بارتفاع نسبة الكوليسترول.وبعد عشر سنوات ، أجرى قائد الدراسة بول ريدكر ، طبيب القلب في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن وأستاذ الطب في جامعة هارفارد ، تجربة قام فيها الباحثون بإعطاء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى البروتين التفاعلي ولكن لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول عقار الستاتين أو الدواء الوهمي. أولئك الذين حصلوا على العقاقير المخفضة للكوليسترول كان لديهم خطر أقل بنسبة 44 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية ، من مجموعة الدواء الوهمي.أهمية أدوية النقرس في منع النوبات القلبيةلكن الدراسة لم توضح ما إذا كان خفض الكوليسترول أو الالتهاب أكثر أهمية لأن العقاقير المخفضة للكوليسترول تفعل الأمرين، وظهر دليل إضافي على دور الالتهاب في أمراض القلب من تجارب مرضى السكري ، المعروفين أن لديهم مخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وأوضح البروفيسور روبن شودري ، طبيب القلب في جامعة أكسفورد، أنه في حين أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية، فإن علاج جلوكوز الدم فقط لا يقلل من هذا الخطر، وذلك على عكس أدوية النقرس التي تعالج الالتهاب المسبب للنوبات القلبية .تتمثل إحدى الأفكار في أن الالتهاب هو المفتاح في الإصابة بالنوبات القلبية؛ حيث تعمل مستويات الجلوكوز المرتفعة في مرض السكري على تحفيز الخلايا المناعية المسؤولة عن الالتهاب، يُعتقد أن دور الكوليسترول في أمراض القلب لا يقتصر فقط على سد الشرايين فهو أيضًا يساهم في زيادة الالتهاب.ويشكل الكوليسترول الضار في جدار الشريان اللويحات التي تؤدي إلى الجلطات أو الانسداد، ولكن نتائج الدراسة الجديدة أكدت أنه يلعب دورًا كيميائيًا أكثر نشاطًا يتسبب في حدوث الالتهاب؛ حيث أفاد البروفيسور شودري: "نحن نعلم الآن أنه إذا خفضت نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن علامات الالتهاب تنخفض أيضًا".ومع ذلك ، فإن عقار الكولشيسين المخصص لمرض النقرس المضاد للالتهابات، والذي تم استخدامه منذ 100 عام يمكنه قمع الالتهاب لخفض أمراض القلب، ويمكن أن يأخذها المرضى لسنوات مع فائدة يومية قليلة أو معدومة، وتتراوح الآثار الجانبية المحتملة من الصداع والقيء إلى أمراض الكبد والرئة.