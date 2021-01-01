لمواجهة التقلبات الجوية.. الصحة تقدم نصائح لمرضى الجيوب الأنفية



مرضى الجيوب الأنفية مرضى الجيوب الأنفية





قدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عدة نصائح وإرشادات هامة لمرضى الجيوب الأنفية، للتعامل مع التقلبات الجوية في فصل الشتاء الحالي.





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وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من مرضى حساسية والتهاب الجيوب الأنفية عدم التعرض للطقس المتغير بشكل مباشر، ويفضل البقاء في المنزل في مكان جيد التهوية.وتابع حسام عبد الغفار، أن شرب السوائل بكميات كبيرة مفيد جدًا لمرضى الجيوب الأنفية، مع شرب المياه بكثرة بمتوسط 2 لتر يوميًا، مع تناول الفاكهة وخاصة التي تحتوى على فيتامين سي لتقوية الجهاز المناعي.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أنه يجب ارتداء الكمامة حال وجود ضرورة للخروج للوقاية من الأتربة التي تزيد من التفاعل التحسسي للأغشية المخاطية للأنف، لافتا إلى أن المرضى الذين يتناولون علاج من نوع مضادات التحسس بشكل مستمر ينصح له بزيارة الطبيب أوقات التقلبات الجوية.وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن التهابات وحساسية الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة التي تزداد حدتها مع عدم استقرار حالة الطقس.