

تخزينالتفاح الطازج تخزينالتفاح الطازج

هل لديك الكثير من التفاح الطازج إليك طريقة تخزين التفاح في الفريزر ومحاولة تجميده لاستخدامه لاحقًا للحصول على عصير التفاح أو استخدامه في صنع أطباق الحلويات المختلفة ولن تحتاج منك طريقة تخزين التفاح في الفريزر الكثير من الوقت يمكنك تجربتها الآن



مدة صلاحية التفاح



وفقا لموقع “ webmd ”تمامًا مثل الكوسة المجمدة أو الموز المجمد ، سيبقى التفاح جيدًا في المجمد لعدة أشهر! تساعد عملية التجميد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية ، على الرغم من أن بعض هذه العناصر الغذائية قد تبدأ في التكسر إذا قمت بتخزينها لأكثر من عام.

للمساعدة في منع التلف ، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون إلى التفاح (الذي يحتوي على فيتامين سي). ومع ذلك ، فهو ليس ضروريًا بنسبة 100٪ طالما أنك تنقل التفاح المجمد إلى وعاء محكم الغلق بعد عملية التجميد الأولية.

قد يعجبك أيضا...

بالخطوات الطريقة الصحيحة لتخزين التفاح الخطوة 1: التقطيعقومي بتقطيع التفاح إلى شرائح لست مضطرًا لتقشير التفاح قبل تجميده ، لكن يمكنك ذلك إذا أردت و ستعتمد طريقة تقطيعه أيضًا على الطريقة التي تريدين استخدامه بها لاحقا .ملاحظة: بالنسبة للحلوى ، مثل التفاح المخبوز ، من الأفضل تقطيع التفاح إلى شرائح رفيعة ، بحيث يمكن استخدامها مباشرة من الفريزر. لا حاجة لإذابة التفاح قبل استخدامه!لصنع عصير التفاح ، قد تفضل تقطيع التفاح إلى قطع أصغر حجمها 1 بوصة بدلاً من ذلك. ولكن يمكنك تقشير التفاح أولاً ، إذا كنت ترغب في ذلك. تستغرق العملية وقتًا أطول قليلاً بهذه الطريقة.الخطوة 2.غلفي الوعاء بورق الزبدة وتأكد من أن الوعاء ثابت بشكل مسطح في المجمد.رتبي شرائح التفاح في طبقة واحدة في الوعاء.من الناحية المثالية ، باعدي بين قطع التفاح ، حتى لا تتجمد معًا في .ملحوظة: إذا كنت ترغبين في تجميد أكثر من 2 كيلو من التفاح ، ، يمكنك عمل طبقة واحدة من شرائح التفاح ، وتجميد الوعاء لفترة وجيزة أثناء تقطيع باقي التفاح ، ثم إخراج الوعاء من التجميد ووضع شرائح أكثر طازجة فوق التفاح المجمد.الخطوة 3. التجميدضعي وعاء التفاح في الفريزر واتركيه يتجمد حتى يتماسك ، لمدة ساعتين تقريبًا ثم انقلى التفاح المجمد إلى وعاء محكم الغلق للمساعدة في الحفاظ على نكهته ولونه.يمكن تخزين التفاح المجمد في الفريزر لمدة تصل إلى 6 أشهر ، دون التأثير على نكهته كثيرًا.من الناحية النظرية ، يمكن تخزينها لمدة تصل إلى عام إذا كنت تستخدمينه في غضون 3 إلى 6 أشهر، ستكون النكهة أفضل.لن يكون للتفاح المجمد نفس قوام التفاح الطازج عند إذابته ، لذلك يعمل بشكل أفضل عند طهيه او عصره .أفضل مكان لتخزين التفاحأفضل مكان للتخزين طويل المدى هو الركن المظلم في الثلاجة على عكس الخضراوات مثل الطماطم ضعى التفاحة في كيس بلاستيكي جيد التهوية وخزنيها في درج الخضروات.ويتساءل الكثير هل يتأثر التفاح من التخزين في الفريزر؟ نظرًا لأن التجميد يغير قوام التفاح ، ويجعله أكثر نعومة ، فمن الأفضل استخدامه في الطهي أو الخبز أو في العصائر .فمن المعروف ان التفاح ينتج غاز الإيثيلين أثناء نضجه ، وهذا الغاز سيجعل المنتجات الأخرى تفسد بسرعة أكبر، قم بتخزين المنتجات الأخرى بعيدًا عن التفاح.نظرًا لأن التجميد يغير قوام التفاح فمن الأفضل استخدامه في الطهي أو الخبز أو في العصائر .وتعد أسرع طريقة تخزين التفاح في الفريزر تقطيعه إلى شرائح كبيرة ثم وضع الشرائح في عصير الليمون أو انقعيها في ماء مالح ثم اشطفيها قومي بتجميد الشرائح في طبقة واحدة ، وبمجرد تجميدها ، قومي بتخزينها في أكياس مجمدة محكمة الغلق.