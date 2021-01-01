تفاصيل جديدة عن الهاتف Huawei P50 Pocket

نشرت اليوم شركة هواوي، العديد من الإعلان التشويقية، التي تخص هاتفها القابل للطي، Huawei P50 Pocket، على موقع Weibo، والتي تعرض لنا الهاتف من زوايا متعددة، حيث تأكد أنه، سيضم دائرتين في الخلف، الدائرة الأولى، ستضم 3 كاميرات خلفية، وفلاش LED واحدا، أما الثانية، فستكون عبارة عن شاشة صغيرة، تعرض الإشعارات، ويمكن استخدامها، لالتقاط الصور السيلفي.
ووفقا لهذه الصور التشويقية، فالهاتف Huawei P50 Pocket، سيصل بتصميم مشابه، لهاتف سامسونج الحالي، Galaxy Z Flip3، وسيتم طيه، مرة واحدة فقط، ليصبح مثل المربع الصغير، والنقطة الأهم التي تركز عليها هواوي، في هذا الهاتف هي مظهره، مما يعني أن مواصفاته ستكون أقل أهمية، بالنسبة للمشترين.
وبالرغم من أن، شركة هواوي لم تكشف عن المواصفات الرسمية، ولكن هناك بعض التسريبات السابقة، التي أعطتنا نظرة كاملة على، مواصفات الهاتف Huawei P50 Pocket، والتي تشير إلى أنه، سيضم شاشة داخلية، حجمها 6.8 بوصة، والشاشة الصغيرة، الموجودة في الخلف، حجمها 1 بوصة، بالإضافة إلى أنه، سيصل بالمعالج Kirin 9000، مع دعم 4G فقط، وسيعمل بنظام التشغيل الأحدث HarmonyOS 2.0.
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