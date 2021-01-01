

تفاصيل جديدة عن الهاتف Huawei P50 Pocket تفاصيل جديدة عن الهاتف Huawei P50 Pocket

نشرت اليوم شركة هواوي، العديد من الإعلان التشويقية، التي تخص هاتفها القابل للطي، Huawei P50 Pocket، على موقع Weibo، والتي تعرض لنا الهاتف من زوايا متعددة، حيث تأكد أنه، سيضم دائرتين في الخلف، الدائرة الأولى، ستضم 3 كاميرات خلفية، وفلاش LED واحدا، أما الثانية، فستكون عبارة عن شاشة صغيرة، تعرض الإشعارات، ويمكن استخدامها، لالتقاط الصور السيلفي.



ووفقا لهذه الصور التشويقية، فالهاتف Huawei P50 Pocket، سيصل بتصميم مشابه، لهاتف سامسونج الحالي، Galaxy Z Flip3، وسيتم طيه، مرة واحدة فقط، ليصبح مثل المربع الصغير، والنقطة الأهم التي تركز عليها هواوي، في هذا الهاتف هي مظهره، مما يعني أن مواصفاته ستكون أقل أهمية، بالنسبة للمشترين.



وبالرغم من أن، شركة هواوي لم تكشف عن المواصفات الرسمية، ولكن هناك بعض التسريبات السابقة، التي أعطتنا نظرة كاملة على، مواصفات الهاتف Huawei P50 Pocket، والتي تشير إلى أنه، سيضم شاشة داخلية، حجمها 6.8 بوصة، والشاشة الصغيرة، الموجودة في الخلف، حجمها 1 بوصة، بالإضافة إلى أنه، سيصل بالمعالج Kirin 9000، مع دعم 4G فقط، وسيعمل بنظام التشغيل الأحدث HarmonyOS 2.0.

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هذا الهاتف القادم سيحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبمستشعر Sony IMX766، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا المقربة telephoto، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وتدعم تكبيرا بصريا، حتى 3 مرات، كما أن هاتف Huawei P50 Pocket، سيحتوي أيضا على بطارية، بسعة 4100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.وبالإضافة إلى ذلك، فيجب أن ننتظر حتى يوم 23 ديسمبر، عندما يتم الإعلان بشكل رسمي، عن هذا الهاتف، لمعرفة المواصفات، والأسعار الرسمية، للهاتف Huawei P50 Pocket.