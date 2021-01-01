

الهاتف Galaxy S21 FE 5G يظهر على متجر Samsung Ireland بـ769 يورو الهاتف Galaxy S21 FE 5G يظهر على متجر Samsung Ireland بـ769 يورو

في الفترة الماضية، كانت هناك العديد من الشائعات، والتسريبات التي تكشف عن، مواصفات الهاتف Samsung Galaxy S21 FE، والتي تؤكد وصوله بشكل رسمي، في بداية شهر يناير 2022، واليوم ظهر هذا الهاتف، على متجر الويب Samsung Ireland، ولكن تم حذفه بعد فترة وجيزة، ومع ذلك تمكنا من معرفة، السعر الرسمي للهاتف Galaxy S21 FE 5G، وفيما يلي دعونا نتعرف عليه.



هاتف سامسونج القادم، ظهر اليوم على متجر الشركة الرسمي، في أيرلندا، بسعر يبلغ حوالي 769 يورو، للإصدار الذي ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، ولكن لا توجد كلمة عن الذاكرة العشوائية، والصور المدرجة على المتجر، تؤكد أن تصميم الهاتف Galaxy S21 FE 5G، سيكون مطابقا لباقي هواتف S21 الحالية، حيث سيضم شاشة، بثقب في المنتصف، وسيضم أيضا 3 كاميرات في الخلف.



الهاتف Galaxy S21 FE 5G

وعلى الرغم من أننا، لم نحصل على أي معلومات، بخصوص المواصفات الرسمية، إلا أن هناك بعض التسريبات السابقة، التي تكشف عن المواصفات الرئيسية، والتي تشير إلى أنه، سيصل مع شاشة AMOLED، حجمها 6.41 بوصة، وجودتها FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا أمامية، بدقة 32 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، والهاتف Galaxy S21 FE 5G، سيضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 12 ميجا بكسل، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا التصوير المقربة، بدقة 8 ميجا بكسل، وتدعم التقريب البصري 3X، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

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وعلاوة على ذلك، فإن المعالج، سيدعم شبكات الجيل الخامس، وسيكون من فئة Snapdragon 888، أو Exynos 2100، كما أن الهاتف، سيعمل بنظام التشغيل Android 12، الأحدث من جوجل، بجانب واجهة One UI 4.0، الأحدث من سامسونج، وبخصوص البطارية، فستصل بسعة 4500 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.وفي النهاية نود أن نذكركم، بأن السعر الرسمي للهاتف، Galaxy S21 FE 5G، سيكون 769 يورو، والألوان الرسمية، ستكون الزيتوني، والأسود، والأبيض، والأرجواني.