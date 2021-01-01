بعد يوم واحد، من إطلاق تحديث Realme UI 3.0 التجريبي، الذي يستند على نظام Android 12، للهاتف Realme GT Neo2، قامت الآن شركة ريلمي، بإرسال نفس التحديث، للهاتف Realme 8 Pro، الذي وصل في شهر مارس الماضي، بنظام Android 11، وبواجهة Realme UI 2.0.
وإذا كنت تمتلك هاتف Realme 8 Pro، وتريد التسجيل في برنامج الوصول المبكر، لتجربة واجهة المستخدم الجديدة Realme UI 3.0، والاطّلاع على جميع المميزات التي ستوفرها، وجميع مميزات Android 12 المستقر، قبل إصدار التحديث المستقر، من Realme UI 3.0، والذي نتوقع أن يصل، لهذا الهاتف، خلال الربع الأول من العام القادم 2022.
الإصدار التجريبي من Realme UI 3.0
وللمشاركة في برنامج الوصول المبكر، من تحديث Realme UI 3.0 التجريبي، الذي يستند على نظام Android 12، سيتوجب عليك، الانتقال إلى إعدادات هاتفك، Realme 8 Pro، واضغط على خيار تحديث البرنامج، ومن هناك قم بالضغط، على أيقونة الإعدادات، الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، واختر الإصدار التجريبي، ثم اضغط على زر الوصول المبكر، وبعد ذلك قم بكتابة التفاصيل المطلوبة، واضغط على زر تطبيق الآن، وإذا تم قبول طلبك، ستتلقى التحديث على الفور.
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التعليقات على الهاتف Realme 8 Pro يحصل على الإصدار التجريبي من Realme UI 3.0
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