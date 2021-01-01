روسيا تختبر "غواصتها الصامتة" الجديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة الاختبارات البحرية لغواصة جديدة مطورة في إطار المشروع الحكومي 677 (لادا).
وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "بدأ طاقم الغواصة الجديدة كرونشتات من فئة لادا مع المختصين من أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية المرحلة الأولى من الاختبارات البحرية للغواصة المذكورة، سيتم اختبار قدرات الغواصة على الحركة والمناورة بسرعات عالية في خليج فنلندا".
وخلال الاختبارات سيتحقق الخبراء من قدرات أنظمة التوجيه والملاحة الأساسية ومحركات الغواصة، كما سيتم اختبار أنظمة السونار ومنظومات الاتصال فيها، ويفترض أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة من الاختبارات قبل نهاية ديسمبر الجاري.
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