بيسكوف يقيم نجاح لقاح "سبوتنيك V" عالميا

وصف الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أكثر من 70 دولة بأنه نجاح كبير.
وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "تتنافس مع الشركات العالمية التي تكون ميزانياتها قابلة للمقارنة مع ميزانيات معظم دول العالم. وهذه الشركات ليست دائما صديقة لمنافسيها. وحقيقة أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تغلب باللقاح على كل هذه العقبات، وأن أكثر من 70 دولة في العالم قد سجلت هذا اللقاح وبدأت باستخدامه، تعد نجاحا كبيرا".
ووافقت 71 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم، على استخدام "سبوتنيك V"، ما يجعله يحل في المرتبة الثانية عالمنا من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.
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