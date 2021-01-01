ما الذي تهدف تيك توك لتحقيقه بعد؟ بعد نموها الهائل في السنوات الماضية منذ إطلاق تطبيقها لمقاطع الفيديو ومنافسة منصات مثل يوتيوب وانستجرام بقوة، تخطط الشركة لدخول مجال تنافسي جديد من خلال البث المباشر مع منصة TikTok Live Studio.
وأعلنت تيك توك عن تطبيق بث مباشر في مرحلته الاختبارية مخصص لأجهزة ويندوز، بحيث يمكن للمستخدمين تحميله وتثبيته على أجهزتهم وتجربته لبدء البث بعد تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بتيك توك.
يُمكن تطبيق تيك توك الجديد المستخدمين من القيام بالبث سريعًا، كما يسمح لأصحاب البث بالتواصل مع المشاهدين عبر المحادثة، وكذلك عمل بث مباشر تقليدي، أو بث محتوى من جهاز الكمبيوتر، أو الهاتف، أو من جهاز الألعاب. ما يعني توفير حلول بث مختلفة للمستخدمين.
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التعليقات على تيك توك تعلن عن تطبيق بث مباشر لأجهزة ويندوز باسم TikTok Live Studio
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