

إل جي تعلن عن أول لابتوب ألعاب من سلسلة UltraGear مع معالج رسومات إنفيديا RTX 3080 إل جي تعلن عن أول لابتوب ألعاب من سلسلة UltraGear مع معالج رسومات إنفيديا RTX 3080

كشفت شركة إل جي اليوم عن أول لابتوب مخصص للألعاب تقوم بتطويره ضمن سلسلة UltraGear، حيث يحمل الجهاز الذي يأتي باسم UltraGear 17G90Q مع معالج رسومات إنفيديا RTX 3080 Max Q ومعالجات إنتل الجيل الحادي عشر.



يوفر UltraGear 17G90Q شاشة بقياس 17 بوصة من نوع IPS بدقة 1080 بكسل مع سرعة تجاوب تصل ملي ثانية، وسرعة تحديث تصل 300 هرتز، لتوفر كعادة أجهزة إل جي المختلفة تجربة مشاهدة مميزة.



يضيف الجهاز معالجات إنتل الجيل الحادي عشر من سلسلة Tiger Lake H، وكذلك معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 3080 Max Q – ما يعني وجود مواصفات قوية مع تصميم أنيق وخفيف، وسيضيف الجهاز كذلك أقراص تخزين من نوع SSD لضمان الحصول على سرعة نقل كبيرة للبيانات.

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ويأتي الجهاز مع تصميم خفيف سهل الحمل مع سماكة لا تتخطى 21.4 مم، ووز أقل من 2.7 كجم. كما سيوفر بطارية بقوة 93 واط في الساعة.سيتوفر لابتوب إل جي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في بداية 2022، ثم سيصل لاحقًا للمزيد من الأسواق حول العالم.يُشار أن الشركة أعلنت كذلك عن LG UltraGear Studio – وهي نظام يتيح للمستخدمين تخصيص المزايا المناسبة لهم والمتعلقة بعتاد الأجهزة والألعاب مثل سرعة المعالج أو قوة معالج الرسومات ومعدل مشاركة الذاكرة. كذلك ستعلن عن المزيد من المزايا المتعلقة بهذا الجهاز وغيره ضمن معرض CES 2022 في الرابع من يناير المقبل.مزايا أخرى في جهاز إل جي LG UltraGear 17G90Q:منفذي USB 4 Gen 3 (Type C).منفذ Thunderbolt 4.منفذي USB-C 3.2.منفذي USB 3.2 Gen 2.منفذ HDMI.قارئ بطاقات الذاكرة microSD.منفذ سماعة 3.5مم.منفذ إنترنت RJ45.كاميرا بدقة 1080 بكسل.مستشعر بصمة على زر التشغيل.