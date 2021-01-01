

أفضل 5 حيل لشحن هاتفك الأندرويد بسرعة أفضل 5 حيل لشحن هاتفك الأندرويد بسرعة

تعد عملية تكرار شحن الهاتف الذكي،، من الأمور المرهقة لمستخدمي الهواتف، فمع استخدامنا للهواتف لفترات وساعات طويلة من اليوم نضطر لشحن الهاتف أكثر من مرة، وعلى الرغم من أن سعة أغلب بطاريات هواتف أندرويد الحديثة تتحمل ساعات طويلة إلا أن الأمر لا تزال مشكلة تؤرق الكثير.



ومع استخدام الهاتف الذكي بكثرة تقوم عملية تكرار الشحن بإبطاء البطارية، وبالتالي إبطاء وقت الشحن، ولكن بحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الحيل التى عند اتباعها تستطيع شحن هاتفك الأندرويد بسرعة ، كما أن هذه الحيل تساعدك في تقليل فترة الشحن :



1- تفعيل وضع الطائرة

يعد تفعيل الشبكة من أكبر عمليات سحب نسبة الشحن على بطاريتك. كما أنه كلما كانت إشارتك أسوأ ، زادت سرعة استنزاف البطارية، وبالتالي ، إذا كنت تعيش في منطقة بها إشارة ضعيفة ، فإن شحن هاتفك يستغرق وقتًا أطول ويعتبر أفضل حل هو تفعيل هاتفك في وضع الطائرة قبل توصيله حيث يقلل مقدار الوقت اللازم للشحن الكامل بنسبة تصل إلى 25 %.

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2- قم بإيقاف تشغيل هاتفكوإذا تم إيقاف تشغيل هاتفك أثناء إعادة تشغيله ، فسيتم شحنه بشكل أسرع، ولن يتم سحب أي شيء من البطارية كما أن إيقاف تشغيل هاتفك أثناء الشحن له سلبيات منها أنك لن تتمكن من تلقي مكالمات أو رسائل عاجلة.3- تأكد من تمكين وضع الشحنتتيح لك هواتف أندرويد تحديد نوع الاتصال الذي تقوم به عند توصيل كابل USB، وإذا كنت تقوم بالشحن عبر جهاز الكمبيوتر حيث يجب تشغيل ميزة الشحن ولم يتم تعطيلها عن طريق الخطأ.ويجب التوجه إلى الإعدادات ثم الأجهزة المتصلة ثم تفضيلات USB، ثم في قائمة الخيارات ، تأكد من تمكين تبديل الجهاز المتصل بالشحن لتفعيلها.4- تجنب الشحن اللاسلكييمكن أن يكون الشحن اللاسلكي سريعا للغاية ويستلزم عددًا أقل من الكابلات ومع ذلك ، إذا كانت سرعة الشحن هي أولويتك الأولى ، فعليك تجنبها، حيث إنها توفر تجربة شحن أبطأ بكثير من نظيراتها السلكيةوتكون أبطأ بنسبة تصل إلى 50 % ، حيث يكون نقل الطاقة عبر كابل أكثر كفاءة من الاتصال البسيط، كما تتجلى الطاقة المهدرة في صورة حرارة زائدة تعمل على تسخين البطارية.5- إزالة غطاء الهاتفتعتمد جميع الهواتف الذكية حاليًا على بطاريات الليثيوم أيون، حيث أن عملية الشحن تعمل بكفاءة أكبر عندما تكون البطارية باردة، ويجب أن تكون درجة حرارة البطارية وليس درجة حرارة الهواء بين 5 و 45 درجة مئوية، حيث أن درجة حرارة البطارية يتم التحكم فيها جزئيًا بواسطة درجة الحرارة المحيطة المحيطة ، وسيساعد إزالة العلبة على خفضها.