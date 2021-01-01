كشفت تسريبات مواصفات كاميرا + Realme 9 Pro القادم من شركة ريلمي الصينية، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، وذلك بعد اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي + Realme 9 Pro قد حصل على شهادة NTBC مما يؤكد قرب إطلاقه ، حيث من المرجح أن يصدر الهاتف في شهر يناير المقبل، مع عدد من الإمكانات المتميزة للغاية وسعر مناسب.
وسيقدم هاتف ريلمي + Realme 9 Pro كاميرا ثلاثية خلفية ومستشعر بدقة 50 ميجابكسل 1 / 1.56 بوصة مع 1.0 ميكرومتر بكسل وفتحة عدسة f / 1.8 مع الكاميرا الرئيسية، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.
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التعليقات على تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف ريلمى القادم + Realme 9 Pro
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