

شاهد: استعراض لنموذج سيارة كهربائية خارقة جديدة من لكزس شاهد: استعراض لنموذج سيارة كهربائية خارقة جديدة من لكزس

خلال الأيام القليلة الماضية كشفت لكزس عن نموذج جديد لسيارة كهربائية يحتمل أن تقدمها الشركة خلال الفترة المقبلة، وهو نموذج لسيارة مقتبسة من سيارتها الخارقة الشهيرة لكزس LFA.



وينتمي هذا النموذج لفئة سيارات سيدان أوفر الكهربائية، وهو مزود بنظام دفع كهربائي (لم يتم الإعلان عن مواصفاته) لكن ذكرت الشركة أنه قادر على دفع السيارة لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في أقل من ثانيتين فقط، كما أنها مزودة ببطارية يمكنها معها قطع مسافة 435 ميل (700 كيلومتر تقريبا).



ونشر موقع Carwow الإنجليزي استعراض سريع لهذا النموذج الجديد، حيث اعتاد الموقع على تقديم استعراضات لمميزات السيارات الجديدة وأيضا مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من لكزس وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: